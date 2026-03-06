Cara membeli tiket Al-Khaleej 2025/26: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan informasi lainnya

Sorotan sepak bola Saudi biasanya lebih sering tertuju pada tiga klub besar (Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad), yang telah bergantian meraih gelar juara dalam sembilan musim terakhir. Namun, untuk benar-benar merasakan dan menghargai apa yang ditawarkan oleh liga terbesar di Asia, sebaiknya Anda juga melihat semua klub di Saudi Pro League.

Salah satu klub yang sedang naik daun adalah Al-Khaleej, yang berasal dari kota Saihat di Provinsi Timur, meskipun saat ini mereka memainkan pertandingan kandang di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd di kota tetangga Dammam.

Biarkan GOAL memandu Anda tentang cara menonton ‘Al-Danah’ (The Pearls), termasuk informasi tiket, cara membelinya, dan berapa biayanya.

Kapan Al-Khaleej bermain?

Tanggal dan Waktu Jadwal Tiket 6 Maret 2026 - 23:00 Al Khaleej vs Al Hazem Tiket 14 Maret 2026 - 23:00 Al Khaleej vs Al Nassr FC Tiket 3 April 2026 - 20:00 Al Kholood vs Al Khaleej Tiket 11 April 2026 - 07:40 PM Al Khaleej vs Al Hilal Tiket 24 April 2026 - 07:45 PM Al Fateh vs Al Khaleej Tiket 28 April 2026 - 22:00 Al Khaleej vs Al Najma Tiket 2 Mei 2026 - 22:00 Damac FC vs Al Khaleej Tiket 7 Mei 2026 - 22:00 Al Khaleej vs Al Ettifaq Tiket 13 Mei 2026 - 22:00 Al Akhdoud vs Al Khaleej Tiket 21 Mei 2026 - 22:00 Al Khaleej vs Al Ahli Tiket

Cara membeli tiket Al-Khaleej 2025/26

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Khaleej, cara paling andal adalah mengunjungi situsresmi liga (SPL), di mana Anda dapat mengakses bagian ‘Fixture/Tickets’ di bawah tab ‘Matches’.

Minggu pertandingan Saudi Pro League biasanya digelar selama tiga hari, dengan sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk bertepatan dengan akhir pekan Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Untuk pertandingan populer, seperti saat Al-Khaleej melawan Al-Hilal atau Al-Nassr, atau saat mereka berhadapan dengan rival lokal seperti Al-Qadsiah atau Al-Ettifaq, disarankan untuk membeli tiket segera setelah dirilis agar tidak kehabisan tempat duduk yang diinginkan.

Meskipun portal resmi liga atau stadion adalah cara paling aman bagi pendukung untuk mendapatkan kursi di pertandingan Al-Khaleej, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan platform sekunder seperti StubHub untuk tiket.

Berapa harga tiket Al-Khaleej musim 2025/26?

Harga tiket Al-Khaleej bervariasi tergantung pada pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan.

Pilihan tempat duduk premium memiliki harga yang lebih tinggi, sementara tiket masuk umum menawarkan opsi yang lebih terjangkau. Harga biasanya berkisar antara SAR25 hingga SAR500 atau lebih untuk pertandingan-pertandingan besar.

Pantau situs resmi liga untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga.

Tiket di situs sekunder seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari SAR24.

Apa yang dapat diharapkan dari Al-Khaleej 2025/26?

Al-Khaleej telah beberapa kali berkompetisi di Saudi Pro League, meskipun mereka telah konsisten berada di kasta tertinggi sejak promosi pada akhir musim 2021/22 Saudi First Division League.

Meskipun lebih dikenal sebagai klub bola tangan yang sukses, Al-Khaleej saat ini sedang menjalani periode terlama secara berturut-turut di divisi utama sepak bola Saudi Arabia, dan mereka kini berupaya untuk membangun hasil yang solid dari musim-musim sebelumnya. Salah satu penampilan paling berkesan mereka terjadi pada November lalu, saat mereka mengalahkan juara bertahan Al-Hilal dengan skor 3-2 di hadapan 17.150 penonton di Dammam. Menakjubkan, itu adalah kekalahan pertama Al-Hilal di Liga Pro Saudi dalam 550 hari.

Sebagian besar bintang sepak bola dunia yang berbondong-bondong ke Arab Saudi dalam beberapa musim terakhir cenderung bergabung dengan tim-tim yang lebih mapan dan sukses, seperti Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), dan Moussa Diaby (Al-Ittihad).

Namun, Al-Khaleej telah mendatangkan beberapa pemain bintang sendiri dalam beberapa waktu terakhir. The Pearls mungkin memiliki skuad tertua di Saudi Pro League, tetapi pada usia 33 tahun, Joshua King dari Norwegia dan Konstantinos Fortounis dari Yunani keduanya memanfaatkan pengalaman luas mereka untuk membantu Al-Khaleej naik peringkat di liga. Keduanya telah mencetak gol-gol penting musim ini, dan Fortounis juga memimpin daftar assist di liga.

Tidak mengherankan jika Al-Khaleej memperkuat skuad Yunani mereka, dengan Georgios Donis yang telah memegang kendali manajerial sejak musim panas lalu. Donis, yang pada 1990-an terkenal sebagai bintang Yunani pertama yang bermain di Liga Premier Inggris, kini berupaya membangun fondasi kokoh yang ia bantu bentuk selama musim pertamanya memimpin klub berbasis di Saihat.

Sejarah Stadion Pangeran Mohammed Bin Fahd

Stadion Pangeran Mohammed Bin Fahd adalah fasilitas olahraga multifungsi yang terletak di kota pesisir Teluk Persia, Dammam, yang merupakan kota kelima terbesar di Arab Saudi. Stadion ini telah menjadi markas klub sepak bola Saudi, Al-Ettifaq dan Al-Qadsiah, sejak dibuka pada 1973, meskipun Al-Ettifaq pindah pada 2023 setelah pembangunan stadion baru mereka (EGO Stadium). Selain itu, Al-Khaleej juga menggunakan stadion ini untuk sejumlah besar pertandingan kandang mereka. Kapasitas stadion ini adalah 26.000 penonton.

Stadion Pangeran Mohammed Bin Fahd dikelilingi oleh berbagai fasilitas dan layanan, termasuk: lapangan latihan alternatif, lintasan untuk kompetisi atletik, gedung VIP dan aneksanya, masjid, serta taman, ruang terbuka, dan area parkir.