Cara membeli tiket AFC Bournemouth 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan lainnya

Bournemouth memasuki musim paling menarik dalam sejarah mereka. The Cherries finis di posisi keenam pada 2025/26, posisi liga tertinggi yang pernah dicapai klub, dan memastikan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya setelah laju tak terkalahkan yang luar biasa pada paruh kedua musim.

Kesuksesan itu membawa perubahan. Andoni Iraola pergi ke Liverpool setelah tiga musim yang transformatif di pesisir selatan, dengan Marco Rose datang untuk menangani skuad yang kini membagi fokus antara Premier League dan Liga Europa. Ditambah ekspansi Vitality Stadium yang masih berlangsung, belum pernah ada waktu yang lebih baik untuk berada di Dean Court.

Dengan permintaan mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan Vitality tetap menjadi salah satu stadion terkecil di Premier League, tiket menjadi lebih sulit didapat daripada sebelumnya. Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses mendapatkan akses ke pertandingan Bournemouth musim ini.

Apa saja jadwal pertandingan AFC Bournemouth berikutnya?

Di bawah ini Anda dapat menemukan jadwal pertandingan Premier League Bournemouth untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Min 23 Agu 2026 Manchester City vs AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Tiket Sab 29 Agu 2026 AFC Bournemouth vs Everton Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 5 Sep 2026 Newcastle United vs AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Tiket Sab 12 Sep 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Min 20 Sep 2026 AFC Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 10 Okt 2026 Chelsea vs AFC Bournemouth Stamford Bridge, London Tiket Sab 21 Nov 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 12 Des 2026 Arsenal vs AFC Bournemouth Emirates Stadium, London Tiket Sab 26 Des 2026 AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 2 Jan 2027 AFC Bournemouth vs Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Rab 6 Jan 2027 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Tiket

Bournemouth juga akan berkompetisi di Liga Europa musim ini, dengan fase liga berlangsung dari September hingga akhir Januari, menambah rangkaian malam Eropa di Vitality Stadium ke dalam jadwal.

Bagaimana cara membeli tiket AFC Bournemouth 2026/27?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Bournemouth adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk laga kandang dan tandang tanpa perlu poin loyalitas atau riwayat pembelian.

Bournemouth mengalokasikan tiket pertandingan melalui skema Cherries Points, sebuah sistem yang memberi prioritas kepada fans berdasarkan seberapa banyak pertandingan sebelumnya yang mereka beli. Poin terakumulasi dari waktu ke waktu, yang berarti pendukung yang lebih baru berada di belakang antrean, dan hanya pada kesempatan terbatas laga benar-benar mencapai penjualan umum di mana siapa pun bisa membeli.

Dengan kapasitas terkecil di Premier League dan sepakbola Eropa yang mendorong permintaan lebih tinggi dari sebelumnya, sistem itu membuat sebagian besar fans tidak kebagian. StubHub menghapus hambatan itu sepenuhnya. Tidak ada poin yang harus dikumpulkan dan tidak ada periode kualifikasi, sehingga Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan apa pun, membandingkan kursi di seluruh stadion, dan membeli dalam hitungan menit, yang menjadikannya opsi utama untuk tiket menit akhir dan bagi pengunjung yang bepergian ke Dorset untuk pertandingan tertentu.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth?

Harga Bournemouth menyesuaikan permintaan di tiga kategori, dari Kategori A untuk pertandingan terbesar hingga Kategori C, dengan harga nominal dewasa baru-baru ini berkisar dari sekitar £42 hingga £59 tergantung tribun.

Untuk pertandingan Kategori A, kursi dewasa termurah berada di Family Stand dengan harga sekitar £42, lalu naik di North Stand dan South Stand sekitar £45, East Outer £46, Main Outer £51, East Centre £52, dan Main Centre £59. Harga konsesi biasanya beberapa pound lebih murah di setiap area, dengan tiket junior mulai sekitar £11.

Di StubHub, harga mengikuti permintaan langsung alih-alih kategori tetap. Kunjungan Liverpool, Tottenham, dan Aston Villa akan berada di level premium musim ini, sementara laga kategori lebih rendah menawarkan nilai terbaik. Polanya konsisten di stadion sekecil ini: kursi termurah terjual lebih dulu, jadi pembeli lebih awal mendapatkan penawaran yang lebih baik.

Apa yang bisa diharapkan dari AFC Bournemouth pada 2026/27?

Bournemouth memulai 2026/27 sebagai klub Eropa yang sesungguhnya untuk pertama kali, setelah finis di posisi keenam yang merepresentasikan musim terbaik dalam sejarah mereka.

Marco Rose mewarisi skuad yang dibangun Iraola menjadi salah satu tim paling agresif dan paling enak ditonton di divisi ini, dan tantangannya sekarang adalah mempertahankan level itu di dua kompetisi dengan skuad kecil dan stadion yang bahkan lebih kecil. Musim-musim terakhir menghadirkan kemenangan kandang atas Arsenal, Manchester City, dan Tottenham, bukti bahwa Vitality tetap menjadi salah satu lawatan tandang paling sulit di Inggris meski ukurannya kecil.

Jadwal kandang menawarkan banyak hal. Liverpool datang pada September dalam kepulangan pertama Iraola ke pesisir selatan, Tottenham hadir pada Boxing Day, dan malam-malam Eropa datang ke Dean Court untuk pertama kalinya. Bagi fans yang ingin melihat The Cherries dalam performa terbaiknya, inilah musim untuk hadir di sana.

Bagaimana sejarah Vitality Stadium?

Vitality Stadium, yang sebelumnya dikenal sebagai Dean Court, adalah stadion sepakbola di Boscombe di pinggiran Bournemouth dan telah menjadi kandang AFC Bournemouth sejak 1910.

Stadion ini sudah lama menjadi yang terkecil di Premier League, dengan kapasitas sekitar 11.300, setelah dibangun ulang sepenuhnya pada 2001 dengan lapangan diputar sembilan puluh derajat dari posisi aslinya. Awalnya dibangun ulang sebagai stadion tiga sisi dengan kapasitas 9.600, tempat duduk ditambahkan di ujung selatan yang sebelumnya belum dikembangkan pada 2005.

Itu kini sedang berubah. Alih-alih membangun stadion yang sepenuhnya baru, klub berkomitmen untuk membangun ulang Vitality secara bertahap, dengan tribun selatan baru menggantikan struktur sementara dan target jangka panjang untuk memperluas kapasitas menuju 20.000 dan mungkin lebih dari itu, semuanya tanpa menutup stadion. Stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan internasional Inggris U-21 dan pertandingan yang melibatkan tim nasional putri Inggris.