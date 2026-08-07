Cara membeli tiket AC Milan 2026/27: harga Serie A, jadwal pertandingan, dan lainnya

AC Milan memasuki 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Ruben Amorim setelah perombakan dramatis di San Siro. Kolaps pada akhir musim membuat Rossoneri kehilangan tempat di Liga Champions musim lalu, dan dampaknya membuat Massimiliano Allegri, direktur olahraga, serta CEO klub semuanya hengkang. Milan akan bermain di Liga Europa musim ini saat mereka berusaha membangun ulang di bawah Amorim. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket AC Milan musim ini.
Daftar lengkap jadwal Serie A AC Milan 2026/27
Tanggal & Waktu
Pertandingan
Venue
Kompetisi
Tiket
23 Agu 2026
Torino vs Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang)
Serie A
28-30 Agu 2026
Milan vs Venezia
San Siro (Kandang)
Serie A
6 Sep 2026
Juventus vs Milan
Allianz Stadium (Tandang)
Serie A
12-13 Sep 2026
Lazio vs Milan
Stadio Olimpico (Tandang)
Serie A
20 Sep 2026
Milan vs Lecce
San Siro (Kandang)
Serie A
11 Okt 2026
Sassuolo vs Milan
Mapei Stadium (Tandang)
Serie A
18 Okt 2026
Milan vs Atalanta
San Siro (Kandang)
Serie A
25 Okt 2026
Udinese vs Milan
Bluenergy Stadium (Tandang)
Serie A
Rab 28 Okt 2026
Milan vs Bologna
San Siro (Kandang)
Serie A
1 Nov 2026
Milan vs Inter (Derby della Madonnina, leg pertama)
San Siro (Kandang)
Serie A
8 Nov 2026
Genoa vs Milan
Stadio Luigi Ferraris (Tandang)
Serie A
22 Nov 2026
Milan vs Frosinone
San Siro (Kandang)
Serie A
29 Nov 2026
Cagliari vs Milan
Unipol Domus (Tandang)
Serie A
6 Des 2026
Milan vs Parma
San Siro (Kandang)
Serie A
13 Des 2026
Napoli vs Milan
Stadio Diego Armando Maradona (Tandang)
Serie A
20 Des 2026
Milan vs Como
San Siro (Kandang)
Serie A
3 Jan 2027
Monza vs Milan
U-Power Stadium (Tandang)
Serie A
Rab 6 Jan 2027
Milan vs Fiorentina
San Siro (Kandang)
Serie A
10 Jan 2027
Roma vs Milan
Stadio Olimpico (Tandang)
Serie A
17 Jan 2027
Milan vs Torino
San Siro (Kandang)
Serie A
24 Jan 2027
Frosinone vs Milan
Stadio Benito Stirpe (Tandang)
Serie A
31 Jan 2027
Milan vs Juventus
San Siro (Kandang)
Serie A
7 Feb 2027
Bologna vs Milan
Stadio Renato Dall'Ara (Tandang)
Serie A
14 Feb 2027
Inter vs Milan (Derby della Madonnina, leg kedua)
San Siro (Tandang, laga kandang Inter)
Serie A
21 Feb 2027
Milan vs Genoa
San Siro (Kandang)
Serie A
28 Feb 2027
Como vs Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang)
Serie A
7 Mar 2027
Milan vs Cagliari
San Siro (Kandang)
Serie A
14 Mar 2027
Milan vs Sassuolo
San Siro (Kandang)
Serie A
21 Mar 2027
Atalanta vs Milan
Gewiss Stadium (Tandang)
Serie A
4 Apr 2027
Milan vs Monza
San Siro (Kandang)
Serie A
11 Apr 2027
Fiorentina vs Milan
Stadio Artemio Franchi (Tandang)
Serie A
18 Apr 2027
Milan vs Napoli
San Siro (Kandang)
Serie A
25 Apr 2027
Lecce vs Milan
Stadio Via del Mare (Tandang)
Serie A
2 Mei 2027
Milan vs Lazio
San Siro (Kandang)
Serie A
9 Mei 2027
Parma vs Milan
Stadio Ennio Tardini (Tandang)
Serie A
16 Mei 2027
Milan vs Roma
San Siro (Kandang)
Serie A
23 Mei 2027
Venezia vs Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (Tandang)
Serie A
30 Mei 2027
Milan vs Udinese
San Siro (Kandang)
Serie A
Cara membeli tiket AC Milan
- Beli melalui portal tiket resmi klub, dan cek secara berkala untuk tanggal rilis serta ketersediaannya.
- Permintaan tertinggi ada untuk Derby della Madonnina (vs Inter) dan pertandingan melawan Juventus serta Napoli, yang biasanya cepat habis melalui saluran resmi.
- Jika tiket resmi sudah habis, atau Anda mengincar pertandingan tertentu dalam waktu singkat, marketplace sekunder seperti StubHub adalah cara yang andal untuk mengamankan kursi Anda, dengan perlindungan pembeli yang disertakan.
Berapa harga tiket AC Milan
- Harga bervariasi tergantung lawan, lokasi kursi, dan permintaan, dengan laga besar melawan Inter, Juventus, dan Napoli dibanderol dengan harga tertinggi.
- Tiket reguler dan kursi di tribun atas menawarkan cara paling terjangkau untuk masuk ke San Siro.
- Posisi premium dan sisi lapangan memiliki kenaikan harga yang signifikan, khususnya untuk laga derby.
- Pasar sekunder melalui StubHub adalah opsi yang bagus untuk pertandingan last-minute atau yang sudah habis terjual, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan permintaan.
Cek portal resmi klub untuk harga terbaru yang sudah dikonfirmasi, karena tarif ditinjau ulang setiap musim panas.
Apa yang bisa diharapkan dari AC Milan pada 2026/27
Musim 2025/26 Milan sempat menjanjikan banyak hal, tetapi berakhir dengan kolaps: start kuat di bawah Massimiliano Allegri, yang kembali ke klub pada 2025 setelah absen sebelas tahun, memudar buruk di fase akhir, dan kekalahan kandang dari Cagliari pada pekan terakhir memastikan finis di posisi kelima, sehingga gagal lolos ke Liga Champions. Dampaknya sangat besar, dengan Allegri, CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan kepala rekrutmen Geoffrey Moncada semuanya hengkang dalam hitungan hari setelah musim berakhir.
Pemilik RedBird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic kemudian beralih ke Ruben Amorim, yang baru saja meninggalkan Manchester United setelah hanya 63 pertandingan menangani klub di Old Trafford, dan menunjuknya dengan kontrak tiga tahun mulai Juli 2026. Amorim mewarisi skuad yang dibangun di sekitar Christian Pulisic dan Rafael Leao, dan akan diberi tugas membangun ulang setelah pramusim yang bergejolak, dengan Milan berkompetisi di Liga Europa alih-alih Liga Champions musim ini, sementara dua bentrokan Derby della Madonnina melawan juara bertahan Inter menjadi salah satu laga paling menonjol musim ini.
Sejarah San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 tempat duduk. Stadion ini merupakan markas bersama AC Milan dan Inter Milan, yang memainkan Derby della Madonnina, dan pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final European Cup/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, menegaskan statusnya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia.