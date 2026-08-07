Cara membeli tiket AC Milan 2026/27: harga Serie A, jadwal pertandingan, dan lainnya

AC Milan memasuki 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Ruben Amorim setelah perombakan dramatis di San Siro. Kolaps pada akhir musim membuat Rossoneri kehilangan tempat di Liga Champions musim lalu, dan dampaknya membuat Massimiliano Allegri, direktur olahraga, serta CEO klub semuanya hengkang. Milan akan bermain di Liga Europa musim ini saat mereka berusaha membangun ulang di bawah Amorim. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket AC Milan musim ini.

Daftar lengkap jadwal Serie A AC Milan 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket 23 Agu 2026 Torino vs Milan Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang) Serie A Tiket 28-30 Agu 2026 Milan vs Venezia San Siro (Kandang) Serie A Tiket 6 Sep 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (Tandang) Serie A Tiket 12-13 Sep 2026 Lazio vs Milan Stadio Olimpico (Tandang) Serie A Tiket 20 Sep 2026 Milan vs Lecce San Siro (Kandang) Serie A Tiket 11 Okt 2026 Sassuolo vs Milan Mapei Stadium (Tandang) Serie A Tiket 18 Okt 2026 Milan vs Atalanta San Siro (Kandang) Serie A Tiket 25 Okt 2026 Udinese vs Milan Bluenergy Stadium (Tandang) Serie A Tiket Rab 28 Okt 2026 Milan vs Bologna San Siro (Kandang) Serie A Tiket 1 Nov 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, leg pertama) San Siro (Kandang) Serie A Tiket 8 Nov 2026 Genoa vs Milan Stadio Luigi Ferraris (Tandang) Serie A Tiket 22 Nov 2026 Milan vs Frosinone San Siro (Kandang) Serie A Tiket 29 Nov 2026 Cagliari vs Milan Unipol Domus (Tandang) Serie A Tiket 6 Des 2026 Milan vs Parma San Siro (Kandang) Serie A Tiket 13 Des 2026 Napoli vs Milan Stadio Diego Armando Maradona (Tandang) Serie A Tiket 20 Des 2026 Milan vs Como San Siro (Kandang) Serie A Tiket 3 Jan 2027 Monza vs Milan U-Power Stadium (Tandang) Serie A Tiket Rab 6 Jan 2027 Milan vs Fiorentina San Siro (Kandang) Serie A Tiket 10 Jan 2027 Roma vs Milan Stadio Olimpico (Tandang) Serie A Tiket 17 Jan 2027 Milan vs Torino San Siro (Kandang) Serie A Tiket 24 Jan 2027 Frosinone vs Milan Stadio Benito Stirpe (Tandang) Serie A Tiket 31 Jan 2027 Milan vs Juventus San Siro (Kandang) Serie A Tiket 7 Feb 2027 Bologna vs Milan Stadio Renato Dall'Ara (Tandang) Serie A Tiket 14 Feb 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, leg kedua) San Siro (Tandang, laga kandang Inter) Serie A Tiket 21 Feb 2027 Milan vs Genoa San Siro (Kandang) Serie A Tiket 28 Feb 2027 Como vs Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang) Serie A Tiket 7 Mar 2027 Milan vs Cagliari San Siro (Kandang) Serie A Tiket 14 Mar 2027 Milan vs Sassuolo San Siro (Kandang) Serie A Tiket 21 Mar 2027 Atalanta vs Milan Gewiss Stadium (Tandang) Serie A Tiket 4 Apr 2027 Milan vs Monza San Siro (Kandang) Serie A Tiket 11 Apr 2027 Fiorentina vs Milan Stadio Artemio Franchi (Tandang) Serie A Tiket 18 Apr 2027 Milan vs Napoli San Siro (Kandang) Serie A Tiket 25 Apr 2027 Lecce vs Milan Stadio Via del Mare (Tandang) Serie A Tiket 2 Mei 2027 Milan vs Lazio San Siro (Kandang) Serie A Tiket 9 Mei 2027 Parma vs Milan Stadio Ennio Tardini (Tandang) Serie A Tiket 16 Mei 2027 Milan vs Roma San Siro (Kandang) Serie A Tiket 23 Mei 2027 Venezia vs Milan Stadio Pier Luigi Penzo (Tandang) Serie A Tiket 30 Mei 2027 Milan vs Udinese San Siro (Kandang) Serie A Tiket

Cara membeli tiket AC Milan

Beli melalui portal tiket resmi klub, dan cek secara berkala untuk tanggal rilis serta ketersediaannya.

Permintaan tertinggi ada untuk Derby della Madonnina (vs Inter) dan pertandingan melawan Juventus serta Napoli, yang biasanya cepat habis melalui saluran resmi.

Jika tiket resmi sudah habis, atau Anda mengincar pertandingan tertentu dalam waktu singkat, marketplace sekunder seperti StubHub adalah cara yang andal untuk mengamankan kursi Anda, dengan perlindungan pembeli yang disertakan.

Berapa harga tiket AC Milan

Harga bervariasi tergantung lawan, lokasi kursi, dan permintaan, dengan laga besar melawan Inter, Juventus, dan Napoli dibanderol dengan harga tertinggi.

Tiket reguler dan kursi di tribun atas menawarkan cara paling terjangkau untuk masuk ke San Siro.

Posisi premium dan sisi lapangan memiliki kenaikan harga yang signifikan, khususnya untuk laga derby.

Pasar sekunder melalui StubHub adalah opsi yang bagus untuk pertandingan last-minute atau yang sudah habis terjual, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan permintaan.

Cek portal resmi klub untuk harga terbaru yang sudah dikonfirmasi, karena tarif ditinjau ulang setiap musim panas.

Apa yang bisa diharapkan dari AC Milan pada 2026/27

Musim 2025/26 Milan sempat menjanjikan banyak hal, tetapi berakhir dengan kolaps: start kuat di bawah Massimiliano Allegri, yang kembali ke klub pada 2025 setelah absen sebelas tahun, memudar buruk di fase akhir, dan kekalahan kandang dari Cagliari pada pekan terakhir memastikan finis di posisi kelima, sehingga gagal lolos ke Liga Champions. Dampaknya sangat besar, dengan Allegri, CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan kepala rekrutmen Geoffrey Moncada semuanya hengkang dalam hitungan hari setelah musim berakhir.

Pemilik RedBird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic kemudian beralih ke Ruben Amorim, yang baru saja meninggalkan Manchester United setelah hanya 63 pertandingan menangani klub di Old Trafford, dan menunjuknya dengan kontrak tiga tahun mulai Juli 2026. Amorim mewarisi skuad yang dibangun di sekitar Christian Pulisic dan Rafael Leao, dan akan diberi tugas membangun ulang setelah pramusim yang bergejolak, dengan Milan berkompetisi di Liga Europa alih-alih Liga Champions musim ini, sementara dua bentrokan Derby della Madonnina melawan juara bertahan Inter menjadi salah satu laga paling menonjol musim ini.

Sejarah San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 tempat duduk. Stadion ini merupakan markas bersama AC Milan dan Inter Milan, yang memainkan Derby della Madonnina, dan pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final European Cup/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, menegaskan statusnya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia.



