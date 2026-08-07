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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Cara membeli tiket AC Milan 2026/27: harga Serie A, jadwal pertandingan, dan lainnya

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Serie A
AC Milan

Allegri keluar, Amorim masuk. Pembangunan ulang AC Milan dimulai sekarang. Dapatkan tiket Anda untuk musim Serie A 2026/27.

AC Milan memasuki 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Ruben Amorim setelah perombakan dramatis di San Siro. Kolaps pada akhir musim membuat Rossoneri kehilangan tempat di Liga Champions musim lalu, dan dampaknya membuat Massimiliano Allegri, direktur olahraga, serta CEO klub semuanya hengkang. Milan akan bermain di Liga Europa musim ini saat mereka berusaha membangun ulang di bawah Amorim. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket AC Milan musim ini.

Daftar lengkap jadwal Serie A AC Milan 2026/27

Tanggal & Waktu

Pertandingan

Venue

Kompetisi

Tiket

23 Agu 2026

Torino vs Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (Tandang)

Serie A

Tiket

28-30 Agu 2026

Milan vs Venezia

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

6 Sep 2026

Juventus vs Milan

Allianz Stadium (Tandang)

Serie A

Tiket

12-13 Sep 2026

Lazio vs Milan

Stadio Olimpico (Tandang)

Serie A

Tiket

20 Sep 2026

Milan vs Lecce

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

11 Okt 2026

Sassuolo vs Milan

Mapei Stadium (Tandang)

Serie A

Tiket

18 Okt 2026

Milan vs Atalanta

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

25 Okt 2026

Udinese vs Milan

Bluenergy Stadium (Tandang)

Serie A

Tiket

Rab 28 Okt 2026

Milan vs Bologna

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

1 Nov 2026

Milan vs Inter (Derby della Madonnina, leg pertama)

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

8 Nov 2026

Genoa vs Milan

Stadio Luigi Ferraris (Tandang)

Serie A

Tiket

22 Nov 2026

Milan vs Frosinone

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

29 Nov 2026

Cagliari vs Milan

Unipol Domus (Tandang)

Serie A

Tiket

6 Des 2026

Milan vs Parma

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

13 Des 2026

Napoli vs Milan

Stadio Diego Armando Maradona (Tandang)

Serie A

Tiket

20 Des 2026

Milan vs Como

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

3 Jan 2027

Monza vs Milan

U-Power Stadium (Tandang)

Serie A

Tiket

Rab 6 Jan 2027

Milan vs Fiorentina

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

10 Jan 2027

Roma vs Milan

Stadio Olimpico (Tandang)

Serie A

Tiket

17 Jan 2027

Milan vs Torino

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

24 Jan 2027

Frosinone vs Milan

Stadio Benito Stirpe (Tandang)

Serie A

Tiket

31 Jan 2027

Milan vs Juventus

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

7 Feb 2027

Bologna vs Milan

Stadio Renato Dall'Ara (Tandang)

Serie A

Tiket

14 Feb 2027

Inter vs Milan (Derby della Madonnina, leg kedua)

San Siro (Tandang, laga kandang Inter)

Serie A

Tiket

21 Feb 2027

Milan vs Genoa

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

28 Feb 2027

Como vs Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (Tandang)

Serie A

Tiket

7 Mar 2027

Milan vs Cagliari

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

14 Mar 2027

Milan vs Sassuolo

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

21 Mar 2027

Atalanta vs Milan

Gewiss Stadium (Tandang)

Serie A

Tiket

4 Apr 2027

Milan vs Monza

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

11 Apr 2027

Fiorentina vs Milan

Stadio Artemio Franchi (Tandang)

Serie A

Tiket

18 Apr 2027

Milan vs Napoli

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

25 Apr 2027

Lecce vs Milan

Stadio Via del Mare (Tandang)

Serie A

Tiket

2 Mei 2027

Milan vs Lazio

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

9 Mei 2027

Parma vs Milan

Stadio Ennio Tardini (Tandang)

Serie A

Tiket

16 Mei 2027

Milan vs Roma

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

23 Mei 2027

Venezia vs Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (Tandang)

Serie A

Tiket

30 Mei 2027

Milan vs Udinese

San Siro (Kandang)

Serie A

Tiket

Cara membeli tiket AC Milan

  • Beli melalui portal tiket resmi klub, dan cek secara berkala untuk tanggal rilis serta ketersediaannya.
  • Permintaan tertinggi ada untuk Derby della Madonnina (vs Inter) dan pertandingan melawan Juventus serta Napoli, yang biasanya cepat habis melalui saluran resmi.
  • Jika tiket resmi sudah habis, atau Anda mengincar pertandingan tertentu dalam waktu singkat, marketplace sekunder seperti StubHub adalah cara yang andal untuk mengamankan kursi Anda, dengan perlindungan pembeli yang disertakan.

Berapa harga tiket AC Milan

  • Harga bervariasi tergantung lawan, lokasi kursi, dan permintaan, dengan laga besar melawan Inter, Juventus, dan Napoli dibanderol dengan harga tertinggi.
  • Tiket reguler dan kursi di tribun atas menawarkan cara paling terjangkau untuk masuk ke San Siro.
  • Posisi premium dan sisi lapangan memiliki kenaikan harga yang signifikan, khususnya untuk laga derby.
  • Pasar sekunder melalui StubHub adalah opsi yang bagus untuk pertandingan last-minute atau yang sudah habis terjual, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan permintaan.

Cek portal resmi klub untuk harga terbaru yang sudah dikonfirmasi, karena tarif ditinjau ulang setiap musim panas.

Apa yang bisa diharapkan dari AC Milan pada 2026/27

Musim 2025/26 Milan sempat menjanjikan banyak hal, tetapi berakhir dengan kolaps: start kuat di bawah Massimiliano Allegri, yang kembali ke klub pada 2025 setelah absen sebelas tahun, memudar buruk di fase akhir, dan kekalahan kandang dari Cagliari pada pekan terakhir memastikan finis di posisi kelima, sehingga gagal lolos ke Liga Champions. Dampaknya sangat besar, dengan Allegri, CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan kepala rekrutmen Geoffrey Moncada semuanya hengkang dalam hitungan hari setelah musim berakhir.

Pemilik RedBird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic kemudian beralih ke Ruben Amorim, yang baru saja meninggalkan Manchester United setelah hanya 63 pertandingan menangani klub di Old Trafford, dan menunjuknya dengan kontrak tiga tahun mulai Juli 2026. Amorim mewarisi skuad yang dibangun di sekitar Christian Pulisic dan Rafael Leao, dan akan diberi tugas membangun ulang setelah pramusim yang bergejolak, dengan Milan berkompetisi di Liga Europa alih-alih Liga Champions musim ini, sementara dua bentrokan Derby della Madonnina melawan juara bertahan Inter menjadi salah satu laga paling menonjol musim ini.

Sejarah San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 tempat duduk. Stadion ini merupakan markas bersama AC Milan dan Inter Milan, yang memainkan Derby della Madonnina, dan pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final European Cup/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, menegaskan statusnya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia.


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