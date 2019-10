Emre Can Tertarik Gabung Manchester United?

Manchester United kabarnya menjadi salah satu peminat Can.

Gelandang Emre Can dikabarkan membuka peluang untuk bergabung ke di awal 2020.

Sejak bergabung ke Turin dari di awal musim 2018/19, Can hanya tampil 23 kali sebagai starter dan 17 kali sebagai pemain cadangan di berbagai ajang kompetisi.

Can juga tidak mendapat kepercayaan lebih dari Maurizio Sarri, yang memutuskan untuk tidak memasukkan namanya di dalam skuat Liga Champions.

Sejauh di musim ini, Can baru tampil tiga kali di ajang Italia. Akibatnya, pemain asal Jerman berusia 25 tahun itu disebut-sebut akan meninggalkan Bianconeri pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang.

Dilansir Tuttosport, Can tertarik kembali ke Liga Primer Inggris dengan bergabung ke Manchester United.

Can, yang pernah tampil 169 kali untuk The Reds, tampaknya akan mendapat sambutan hangat di Old Trafford jika ia jadi bergabung.