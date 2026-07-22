Calvin Stengs resmi hengkang dari Feyenoord mulai saat ini

Calvin Stengs dan Feyenoord resmi berpisah mulai saat ini, demikian diumumkan klub asal Rotterdam tersebut pada Rabu malam melalui saluran resmi mereka. Penyerang tersebut memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, namun kontrak tersebut kini telah diputus.

Dengan demikian, Stengs dapat mencari klub baru. Menurut Transfermarkt, penyerang berusia 27 tahun ini masih bernilai 4,5 juta euro.

Stengs didatangkan Feyenoord dari OGC Nice pada tahun 2023 dengan biaya enam juta euro. Di Rotterdam, ia berhasil memenangkan Eurojackpot KNVB Beker pada musim 2023/24.

Dengan kedatangan Robin van Persie, ia pindah ke Pisa dengan status pinjaman pada musim panas lalu, di mana ia (kembali) sering mengalami cedera.

Meskipun Stengs masih berperan penting saat melawan FC Dordrecht beberapa minggu lalu dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist, Feyenoord akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya.

Secara total, Stengs telah tampil dalam 59 pertandingan bersama tim utama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak sembilan gol dan memberikan 21 assist.



