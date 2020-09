Callum Wilson Pilih Gabung Newcastle United Karena Film "Goal!"

Striker baru , Callum Wilson (28 tahun), melontarkan jawaban menarik saat ditanyakan alasan memilih bergabung dengan The Magpies.

Newcastle resmi mendatangkan Wilson dari Bournemouth senilai £20 juta, Senin (7/9). Pemilik empat caps di timnas Inggris itu dikontrak hingga Juni 2024.

Yang menarik, Wilson mengaku pindah ke Newcastle karena terinspirasi kisah sukses tokoh bernama Santiago Munez dalam film “Goal!”.

Film fiksi olahraga yang dirilis pada 2005 silam tersebut menceritakan kehidupan Munez—yang diperankan oleh Kuno Becker—menjemput impian menjadi pesepakbola profesional di Inggris dan sukses bersama Newcastle.

Wilson merasa film tersebut menjadi salah satu film sepakbola terhebat yang pernah dibuat. Secara tidak langsung, film tersebut pula mampu menjadi sarana pemasaran yang bagus buat Newcastle di pasar transfer.

“Anak saya mencapai usia yang dia lagi sering-seringnya menonton film dan sepakbola. Dia menonton 'Goal!’, jadi saya ikut duduk dan menonton bersamanya,” ucap Wilson di NUFC TV.

“Ini semua tentang Newcastle. Saya membuat anak lak-laki saya antusias dan Anda berpikir, 'Ya, itu untuk saya’,” tambahnya.

🗣 "Shearer messaged me when I got a call-up for and we've also been in touch about me coming here. It was already in my mind that I was coming here but that made it concrete."



The first interview with Callum Wilson! 👊 #NUFC