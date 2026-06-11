Cagliari, Perpanjangan Kontrak Pisacane Telah Resmi

Cagliari dan Fabio Pisacane, kisah ini berlanjut. Berikut ini pernyataan resmi dari pihak klub Sardinia:

"Cagliari Calcio dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Fabio Pisacane, pelatih tim utama rossoblù, yang telah menandatangani perjanjian baru hingga 30 Juni 2028 dengan opsi perpanjangan satu musim lagi bagi Klub.





Sebuah keputusan yang mencerminkan kesinambungan, perencanaan, dan rasa memiliki. Hubungan ini dimulai pada 2015, saat Pisacane tiba di Sardinia sebagai pemain, dan semakin kokoh seiring berjalannya waktu hingga menjadi kisah profesional dan personal yang tak terpisahkan dari warna merah-biru dan kota yang ia pilih sebagai rumah.





Konfirmasi dan perpanjangan kontrak ini datang di akhir musim debut yang positif, yang ditutup dengan pencapaian target yang ditetapkan oleh Klub: peringkat ke-14 di Serie A dengan 43 poin, hasil terbaik ketiga Cagliari di kasta tertinggi sejak 2014 hingga saat ini. Kelangsungan di liga yang diraih lebih awal, kemenangan prestisius atas beberapa tim utama di liga, dan perkembangan banyak pemain muda merupakan titik kunci dari musim yang telah meletakkan fondasi kokoh untuk masa depan, sejalan dengan filosofi yang didasarkan pada ambisi, profesionalisme, dan semangat tim. Tiba di bangku cadangan tim utama pada musim panas 2025 setelah perjalanan gemilang di sektor muda, Pisacane membuktikan di lapangan kualitas yang membuatnya dipercaya oleh Klub: kompetensi, kepemimpinan, dan etos kerja.





Bagi dirinya, seragam merah-biru mewakili lebih dari sekadar pengalaman profesional. Setelah menorehkan prestasi penting sebagai pemain antara tahun 2015 dan 2021, pada tahun 2022 ia bergabung dengan staf teknis tim utama, sebelum memulai perjalanan di akademi yang membawanya memimpin tim U-20. Bersama Primavera, ia berhasil menyelamatkan tim dari degradasi, nyaris lolos ke babak playoff Scudetto selama dua musim berturut-turut, dan pada tahun 2025 merebut Coppa Italia kategori tersebut yang bersejarah, trofi pertama dari sektor pemuda dalam sejarah Klub. Penunjukannya sebagai pelatih tim utama merupakan perkembangan alami dari perjalanan yang dibangun di dalam Cagliari, dengan tujuan memberikan kelanjutan pada proyek yang didasarkan pada organisasi, keberanian, pengembangan pemain muda, dan visi bersama yang melibatkan seluruh elemen Klub.





Perpanjangan kontrak hingga 2028 menegaskan tekad bersama untuk melanjutkan perjalanan yang semakin kokoh setiap hari melalui komitmen, dedikasi, dan kecintaan terhadap warna-warna ini. Nilai-nilai tersebut akan terus memandu kerja Fabio Pisacane sebagai pelatih Cagliari.





Selamat, Pelatih. Maju bersama!"