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BVB, Berita: "Tuhan punya rencana lain" - Bagaimana Cole Campbell mengenang masanya di BVB

Pada Oktober 2024, Cole Campbell menjalani debutnya di Bundesliga bersama Borussia Dortmund. Penyerang yang saat itu berusia 18 tahun tersebut ditempa di akademi BVB dan tampak berada di jalur untuk menjadi talenta berikutnya yang mampu menembus tim utama di BVB. Namun, yang terjadi justru berbeda.Hingga musim dingin 2025, ia hanya mencatatkan tujuh penampilan singkat bersama BVB. Pada musim panas 2025, ia sudah meminta dipinjamkan agar mendapat lebih banyak waktu bermain, tetapi BVB menolaknya. Baru pada Januari 2026 ia diizinkan bergabung dengan TSG Hoffenheim, tempat ia mengalami setengah musim yang membuat frustrasi. Pada musim panas ini, ia pindah dengan biaya transfer enam juta euro ke tim promosi kejutan SV Elversberg, tempat banyak hal mengindikasikan bahwa ia bisa menemukan peruntungannya di sana.

"Saya menembus tim utama hampir dua tahun lalu," kata Campbell dalam sesi media dengan para jurnalis Amerika Serikat, yang juga dihadiri GOAL USA. "Saya pikir saat itu semuanya akan berhasil. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuk saya. Sejujurnya, pola pikir saya saat itu sangat berbeda dibanding sekarang. Dalam 22 bulan terakhir, saya mempelajari hal-hal yang tidak akan saya pelajari jika segalanya berjalan berbeda. Saya rasa itu membantu saya mengubah pola pikir dan memperkuat karakter saya."

Alasan ia memilih Elversberg dijelaskan oleh rekrutan termahal baru klub Saarland itu sebagai berikut: "Yang paling penting adalah saya ingin lebih sering bermain dan mengambil peran yang lebih besar daripada yang saya miliki di Dortmund," ujar Campbell: "Kepindahan ini sangat penting bagi saya, karena sekarang saya mendapatkan waktu bermain, dan itu adalah hal terpenting bagi perkembangan seorang pemain."

BVB, Berita: Mantan gelandang Axel Witsel pensiun dari tim nasional

Mantan gelandang BVB Axel Witsel telah mengumumkan pensiun dari tim nasional Belgia setelah 19 tahun. Sudah "saatnya memberi tempat bagi para pemain muda dan generasi baru", tulis pemain berusia 37 tahun itu, yang bermain di Dortmund dari 2018 hingga 2022, dalam sebuah unggahan di media sosial. Witsel memainkan laga internasionalnya yang ke-140 sekaligus terakhir pada Piala Dunia musim panas ini, saat perempat-final melawan Spanyol (1:2).

"Saya tidak pernah menyangka bisa meraih begitu banyak ketika saya memulai saat baru berusia 18 tahun," tulis Witsel, yang saat ini terikat kontrak dengan OGC Nizza di Ligue 1 Prancis. Gelandang itu menjalani debutnya pada 2008 dan merupakan salah satu pemain paling andal dalam "generasi emas" Belgia bersama Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku. Secara keseluruhan, Witsel mencatatkan jumlah caps terbanyak kedua untuk negaranya setelah Jan Vertonghen (157). (SID)

BVB, Berita: Trio Dortmund berpeluang dapat perpanjangan kontrak

Menurut informasi dari Sport Bild , tiga direktur pelaksana BVB, Lars Ricken (olahraga), Carsten Cramer (pemasaran), dan Thomas Treß (keuangan), bisa segera menyambut perpanjangan kontrak. Kontrak mereka saat ini berlaku hingga akhir musim.

"Saya mendapat kesan bahwa semua pihak - termasuk pelatih Niko Kovac - bekerja sama dengan sangat terarah. Di tempat kami juga sering terjadi diskusi yang kontroversial, dan saya menyukainya," kata mantan direktur pelaksana yang kini menjadi presiden, Hans-Joachim Watzke, kepada media tersebut.

Pembicaraan soal perpanjangan kontrak dengan pelatih Niko Kovac juga kabarnya bisa segera dilakukan - begitu masa depan Ricken benar-benar sudah dipastikan.

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