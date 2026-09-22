Berita, rumor, dan bacaan lainnya soal BVB:

Langkah nyeleneh! FC Schalke 04 mengejek rival abadinya, Borussia Dortmund

Kovac membatalkan wawancara setelah kabar meninggalnya Peter Hermann

Rapor BVB: Suntikan energi selama tujuh menit berkat dua pemain pengganti tidak cukup

Getty Images

BVB, rumor: Youngster Albert diminati banyak pihak

Akankah sepak bola Jerman kehilangan talenta top dari Borussia Dortmund? Seperti ditulis Ruhr Nachrichten, youngster Mathis Albert disebut bisa membela dua tim nasional lainnya selain tim DFB.

Menurut laporan tersebut, persaingan tiga pihak antara federasi Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat untuk memperebutkan permata ofensif berusia 17 tahun itu telah memanas. Untuk tim nasional Amerika Serikat, Albert sudah mencatatkan beberapa penampilan di tim kelompok umur, dan kini ia dipanggil Mauricio Pochettino ke skuad senior untuk laga internasional mendatang.

Berkat ayahnya yang berasal dari Prancis dan fakta bahwa ia memiliki kewarganegaraan Jerman, ia juga bisa bermain untuk kedua negara tersebut. Federasi-federasi itu disebut berharap Albert masih akan melakukan pergantian negara.

Di BVB, pemain 17 tahun itu sejauh ini sudah mencatatkan dua penampilan di level profesional. Musim lalu ia menjalani debutnya di tim utama saat melawan SC Freiburg, selain itu pada musim ini ia juga bermain selama 90 menit dalam laga pembuka DFB-Pokal melawan HEBC Hamburg.

Getty Images

BVB, rumor: Duo Dortmund harus turun ke U23

Karena tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional masing-masing, Maximilian Beier dan Marcel Sabitzer tampaknya harus berlatih bersama U23 BVB pada pekan depan. Hal itu terungkap dari laporan kicker.

Menurut laporan tersebut, kedua pemain profesional Dortmund itu mula-mula akan menjalani sesi lari individual sebelum kemudian bergabung dengan tim amatir. Hal serupa kabarnya juga berlaku untuk tim penjaga gawang yang tersisa, serta sebagian besar tim yang terdiri dari pelatih, fisioterapis, dan banyak staf lainnya.

Sementara Beier tidak dipanggil ke skuad DFB oleh pelatih tim nasional Jürgen Klopp untuk laga-laga Nations League, Sabitzer membatalkan keikutsertaannya dalam pertandingan tim nasional Austria atas keputusannya sendiri. Alasannya, ia mengatakan harus "mengatur tenaganya dengan hati-hati".

Semua pemain outfield BVB lainnya yang sehat saat ini sedang bersama tim nasional masing-masing - total 20 pemain profesional Dortmund dipanggil untuk jeda internasional XXL ini.

Sementara itu, bintang-bintang yang cedera seperti Emre Can atau Justin Lerma akan terus bekerja secara normal dalam pemulihan mereka demi comeback.

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund