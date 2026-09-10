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BVB, rumor: Dortmund disebut ingin membajak transfer Moore

Setelah cedera parah yang dialami rekrutan anyar Giannis Konstantelias pada laga pembuka musim melawan HSV (2:0), Borussia Dortmund disebut mengincar Mikey Moore, yang saat itu sudah berada di ambang kepindahan dari Tottenham Hotspur ke 1. FC Köln. Rumor tersebut dikonfirmasi secara tidak langsung oleh direktur olahraga Köln Thomas Kessler pada Selasa dalam DuMont-Talk di Audi Zentrum Ehrenfeld.

"Dan begitulah biasanya: ketika persepsi publik muncul bahwa kami, 1. FC Köln, punya peluang untuk mendapatkan pemain seperti itu, orang bisa membayangkan bahwa satu atau dua klub Bundesliga atau klub internasional akan bertanya, seberapa pasti itu sebenarnya," kata Kessler.

Köln harus menunggu cukup lama untuk penyelesaian transfer itu, karena Tottenham lebih dulu ingin menuntaskan perekrutan yang mereka butuhkan sebelum memberi lampu hijau kepada Moore.

Sementara itu, penyerang 19 tahun tersebut tampil begitu menonjol hingga memancing beberapa peminat tambahan. Namun, klub Rheinland itulah yang memenangi persaingan. Kessler: "Sejak awal dia sangat jelas dan ingin datang ke Köln. Mikey menepati janjinya. Pembicaraannya berjalan baik. Sekarang kami senang dia ada di sini."

Bos Köln itu juga tak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan sindiran langsung kepada BVB setelah saga El-Mala yang nyaris tak berkesudahan pada musim panas: "Saya tidak tahu perencanaan skuad Borussia, dengan pengecualian satu pemain, dan dia masih bersama kami."

Dortmund sudah lama mengejar bintang muda El Mala, tetapi pada akhirnya tidak ingin memenuhi tuntutan biaya transfer Köln yang sangat besar, yakni lebih dari 50 juta euro. Sebagai gantinya, dua talenta luar biasa asal Yunani, Konstantelias dan Konstantinos Karetsas, pindah ke BVB. Untuk Konstantelias, yang akan absen berbulan-bulan akibat robek ligamen cruciatum, Ethan Nwaneri didatangkan dari FC Arsenal dengan status pinjaman.

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BVB, berita: Nico Schlotterbeck kembali berlatih

Dengan Nico Schlotterbeck dan Ramy Bensebaini, BVB pada Rabu menyambut dua "rekrutan baru" dalam sesi latihan. Schlotterbeck untuk pertama kalinya kembali ikut dalam sesi tim sejak mengalami cedera pergelangan kaki pada pertandingan grup kedua di Piala Dunia pada Juni. Apakah bek utama itu sudah akan kembali masuk skuad untuk laga Bundesliga melawan SC Paderborn akhir pekan mendatang masih belum jelas.

Bensebaini sebelumnya juga harus mengurangi intensitas latihan karena memar tulang rusuk yang dialaminya pada Supercup melawan FC Bayern pada akhir Agustus.

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BVB, rumor: kolapsnya Konstantinos Karetsas masih jadi misteri

Pada Selasa malam, bukan hanya fans Dortmund yang menahan napas saat Konstantinos Karetsas dalam pertandingan Liga Champions pertama dalam kariernya tiba-tiba kolaps pada babak pertama karena alasan yang belum diketahui dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu. BVB menyebut gangguan sirkulasi sebagai penyebab kolapsnya pemain 18 tahun itu, yang menurut informasi Bild menghabiskan malam hingga Rabu untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit.

Menurut laporan tersebut, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan hal mencurigakan - dan tidak ada petunjuk mengenai penyebab serius atas kolapsnya Karetsas. Laporan-laporan dari Belgia, tanah air keluarga sang pemain, yang menyebut Karetsas mungkin mengalami dehidrasi, sejauh ini belum dikonfirmasi maupun dibantah.

Kapan Karetsas akan kembali ke latihan juga masih belum jelas. Sejak pernyataan pada Selasa malam bahwa sang pemain mengalami gangguan sirkulasi, tetapi kondisinya cukup baik sesuai keadaan, BVB belum menyampaikan kabar lebih lanjut.

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