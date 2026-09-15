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BVB, Berita: VfB Stuttgart sempat memantau Fabio Silva

Fabio Silva tampil sebagai pencetak gol saat BVB menang 3-0 atas SC Paderborn 07 dan setelah itu mendapat pengakuan yang jelas. Pakar TV Dietmar Hamann menyebut pemain Portugal itu sebagai "pemain yang luar biasa" setelah penampilannya dan menambahkan: "Hanya ada sedikit striker yang sekomplet dirinya."

Fabian Wohlgemuth, direktur olahraga VfB Stuttgart, kini mengonfirmasi di Sky90 bahwa klub asal Schwaben itu juga memasukkan Silva ke radar mereka: "Setahun lalu kami juga sempat menaruh perhatian padanya."

Namun, transfer pada saat itu tidak pernah konkret. Soal potensi masa depan pemain Dortmund itu, petinggi VfB tersebut enggan memberi penilaian: "Untuk itu saya agak terlalu jauh."

Melihat performa terkini sang pemain, yang sudah mencetak empat gol dalam lima laga kompetitif, Wohlgemuth berkata: "Jelas dia sedang berada dalam fase yang bagus dan karena itu Dortmund bisa senang bahwa dia ada di sana."

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BVB, Berita: Serhou Guirassy bicara soal performanya saat ini

Penyerang Dortmund Serhou Guirassy mengawali musim baru dengan sempurna lewat enam kontribusi gol - empat gol dan dua assist.

Menjawab pertanyaan dari bundesliga.com apakah dirinya sedang berada dalam kondisi puncak, sang bomber menjawab: "Ya, itu benar. Tim juga sedang dalam performa yang luar biasa. Kami memenangi pertandingan-pertandingan kami, jadi sah-sah saja jika dikatakan seperti itu."

Fakta bahwa dirinya merayakan sebuah jubileum pribadi pada pekan lalu baru disadari pemain berusia 30 tahun itu belakangan: "Sangat penting untuk memulai musim berikutnya seperti ini. Pada Selasa saya menjalani pertandingan ke-100 saya untuk Dortmund - dan saya bahkan tidak mengetahuinya! Sekarang kami hanya harus terus melanjutkan seperti ini."

Fakta bahwa BVB saat ini berada di atas Bayern Munich di klasemen dipandang Guirassy sebagai sebuah peluang. Posisi seperti itu di klasemen pada akhirnya bukan hal yang normal. "Tentu saja itu sangat jarang. Jika melihat musim lalu, saya rasa kami bahkan tidak sekali pun berada di atas Bayern. Karena itu, ini adalah sesuatu yang harus kami manfaatkan," kata pemain Guinea itu, lalu menjelaskan soal juara rekor tersebut: "Mereka adalah tim yang sangat besar, tetapi mereka bisa kehilangan poin, seperti yang terlihat saat melawan Schalke. Karena itu, tergantung pada kami untuk memanfaatkannya."

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BVB, Berita: Joey Veerman mengaku terkesan dengan Serhou Guirassy

Kepindahan Joey Veerman dari PSV Eindhoven ke BVB dengan nilai lebih dari 20 juta euro langsung terbukti menjadi keuntungan secara olahraga bagi Dortmund. Sejak itu, terutama rekan setimnya, Serhou Guirassy, meninggalkan kesan mendalam bagi gelandang tersebut.

Dalam wawancara dengan bundesliga.com Veerman memuji kualitas sang penyerang: "Saya terkesan dengan kualitasnya. Saya selalu bisa mengoper kepadanya. Dia selalu bergerak menuju bola dan membantu membangun koneksi dengan para pemain lain. Itulah yang saya sukai."

Selain itu, pemain Belanda tersebut juga menyoroti naluri Guirassy menuju gawang: "Dan di depan gawang dia juga benar-benar sangat berbahaya. Dia adalah striker top."

Pemain baru itu juga berbicara tentang atmosfer spesial saat debutnya di Signal Iduna Park. Momen ketika untuk pertama kalinya sebagai pemain BVB menginjak rumput meninggalkan kesan mendalam baginya: "Ketika Anda keluar untuk pemanasan, ketika para suporter bernyanyi begitu keras, Anda langsung merinding."

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