RESMI: Bursa Transfer Musim Panas Serie A Italia Jadi 1 September—5 Oktober 2020

Pasar transfer idealnya dibuka pada 1 Juli—2 September 2020.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mengumumkan bahwa jendela transfer musim panas Italia akan berlangsung antara 1 September—5 Oktober 2020.

Pandemi virus corona yang menyebabkan penangguhan kompetisi membuat periode transfer untuk musim 2020/21 turut dimundurkan.

Konsekuensi lainnya, jendela transfer Januari alias musim dingin baru dibuka pada 4 Januari, namun tetap hingga 31 Januari.

Serie A musim ini resmi dilanjutkan kembali mulai 20 Juni sampai 2 Agustus mendatang, setelah terhenti sekitar tiga bulan sejak Maret lalu imbas pandemi COVID-19.

Kompetisi akan dibuka kembali dengan empat laga pada Giornata ke-26 yang sempat tertunda, yakni pada 20-21 Juni. Setelah itu, semua klub serentak melakoni pekan ke-27 pada 22 Juni.

Liga akan dimulai dengan dua pertandingan pada Minggu (21/6) dini hari WIB, vs dan vs Verona. Sehari berselang, vs dan vs pada Senin (22/6) dini hari WIB.

Pada Giornata ke-27, pemuncak klasemen akan bertandang ke markas , Selasa (23/6) dini hari WIB. Pada hari yang sama, Lecce vs Milan dan vs Brescia.

Juventus saat ini menduduki puncak klasemen sementara dengan keunggulan satu poin atas , dengan kampanye hanya menyisakan 12 pertandingan.

Adapun Serie A akan diputuskan tanpa juara dan tanpa degradasi, demikian tuntutan mayoritas klub apabila kompetisi musim ini harus kembali terhenti.

Opsi tersebut sebagai langkah antisipasi apabila pandemi COVID-19 kembali mengganggu aktivitas Serie A.