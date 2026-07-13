"Bunuh diri saja, dasar bodoh".. Sorloth menerima pesan ancaman

Lena Selnes, pasangan penyerang Norwegia Alexander Sørloth, memutuskan untuk mengambil tindakan hukum setelah menerima pesan-pesan yang menghina melalui email dan platform media sosialnya.

Setelah tim nasional Norwegia tersingkir dari perempat final Piala Dunia oleh Inggris, Lina Selnes terpaksa memecah keheningannya melalui akun Instagram-nya untuk menanggapi gelombang kebencian yang menargetkan pasangannya sekaligus pemain tim nasional, Alexander Sørloth.

Selnes, yang memiliki lebih dari 40 ribu pengikut, membagikan contoh pesan-pesan kasar yang diterimanya melalui fitur “Story”, di antaranya berbunyi: “Tolong bunuh diri saja, dasar bodoh!” dan “Katakan pada pacarmu agar meninggalkan Norwegia dan melompat dari tebing tertinggi!”

Selnes, ibu dari dua anak Sorloth, mengomentari insiden tersebut dengan mengatakan, menurut situs “tv2” Norwegia: “Piala Dunia membawa banyak kegembiraan, tetapi juga membawa banyak kebencian.”

Dia menambahkan: “Awalnya saya tidak ingin menanggapi komentar-komentar ini, tetapi setelah menerima pesan-pesan seperti ini, diam saja sudah tidak mungkin lagi.”

Ia menekankan: “Saya berharap semua orang berpikir matang-matang sebelum menulis komentar seperti ini, apa pun situasinya.”

Sementara itu, Ståle Solbakken, pelatih tim nasional Norwegia, mengecam keras kampanye ini, menyebut apa yang terjadi sebagai “tragis”, sambil menambahkan: “Inilah kenyataan yang kita hadapi hari ini.”

Ia melanjutkan: “Itulah sebabnya saya menyarankan para pemain muda untuk menjauhi media sosial sebisa mungkin.”

Perlu dicatat bahwa Sorloth tampil sebagai starter di semua pertandingan Norwegia di Piala Dunia kecuali saat melawan Prancis, dan diganti saat kekalahan melawan Inggris. Penyerang tersebut tidak berhasil mencetak gol sama sekali selama turnamen tersebut.

https://www.instagram.com/lenaselnes/?hl=ar