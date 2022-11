Mengapa Winger Inggris Bukayo Saka Lubangi Kaos Kaki?

Winger timnas Inggris, Bukayo Saka, kembali tampil dengan kaus kaki bolong seperti yang kerap ia gunakan saat membela Arsenal.

Saka mencetak dua gol dalam keunggulan Inggris atas Iran 5-1 pada laga pembuka Grup B di Stadion Internasional Khalifa, Qatar, Senin (21/11).

Tapi ada alasan bagus mengapa Saka dan beberapa pesepakbola lain memilih untuk melubangi kaus kaki mereka - dan di sini, GOAL coba menjelaskan alasannya.

Saka's socks are always teared up. Why? #ENGIRN pic.twitter.com/11NJcqYYeo