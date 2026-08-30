Steven Gerrard, legenda Liverpool, mengkritik mentalitas mantan timnya usai hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest pada hari Sabtu, di Stadion Anfield, dalam laga pekan kedua Premier League 2026-27.

Ia menilai bahwa tim membutuhkan lebih banyak ketajaman dan ketangguhan, agar tidak menyesal selama perburuan gelar.

Gerrard, dalam analisisnya terhadap pertandingan melalui jaringan TNT Sports, mengatakan bahwa Liverpool memiliki kualitas teknik dan bakat yang dibutuhkan, tetapi tidak menunjukkan ketajaman yang cukup dalam duel dan perebutan bola, seraya menggambarkan tim itu sebagai "terlalu baik".

Mantan kapten Liverpool itu memandang bahwa masalahnya tidak berkaitan dengan satu pemain tertentu, melainkan dengan cara seluruh tim menyikapi momen-momen pertandingan yang menuntut kekuatan lebih besar, baik dalam menekan, merebut bola, maupun memaksakan dominasi atas lawan.

Ia menambahkan bahwa tim membutuhkan pemain-pemain yang mampu mengubah karakter pertandingan, bukan hanya lewat keterampilan, tetapi dengan menunjukkan mentalitas kompetitif yang membuat para lawan merasa sulit bermain menghadapinya. Gerrard menegaskan bahwa penguasaan bola dan pertukaran umpan saja tidak cukup dalam laga-laga Liga Inggris, khususnya di Stadion Anfield, di mana tim harus berhasil membakar tribun dan memaksakan tempo kepada para lawannya.

Ia menilai bahwa Liverpool harus menjadi lebih tangguh secara fisik dan mental, serta menyikapi duel dengan intensitas yang lebih tinggi, terutama dalam pertandingan-pertandingan ketika mereka kehilangan keunggulan bermain di kandang sendiri, agar tidak membiarkan para lawannya pulang dengan hasil positif.

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