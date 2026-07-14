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cm grafica antonio silva milan

Diterjemahkan oleh

Bukan Milan, Antonio Silva hampir bergabung dengan Bournemouth

AFC Bournemouth
Transfers

Antonio Silva hampir pasti akan mengenakan seragam Bournemouth. Setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Benfica, bek ini tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan klub Inggris tersebut. Direktur olahraga Thiago Pinto sangat mengagumi sang pemain dan berencana untuk menyelesaikan negosiasi ini: nama pemain kelahiran 2003 ini sempat kembali masuk dalam radar Milan.

Silva baru saja menyelesaikan musim yang luar biasa sekali lagi di Portugal. Bersama Benfica, bek tengah ini mencatatkan 25 penampilan, 1 gol, dan 1 assist di liga. Selain itu, ia juga tampil dalam 6 pertandingan di Liga Champions. 

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