Bukan Messi... Legenda Jerman: Bintang ini yang akan membawa Argentina ke final

Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, menyampaikan prediksinya mengenai dua pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Prancis akan berhadapan dengan Spanyol pada Selasa mendatang, sementara Argentina akan menghadapi Inggris pada Rabu di babak semifinal. Matthäus berpendapat dan memperkirakan bahwa pertandingan antara Inggris dan tim Messi akan berlangsung sangat ketat.

"Kedua tim sudah menunjukkan kelemahan mereka," kata Matthäus dalam programnya "Lothar Takes Off" di saluran Bild. "Inggris tidak tampil luar biasa saat melawan Norwegia, dan Thomas Tuchel juga tidak puas."

Bagi Matthäus, pertandingan ini akan sangat seru, dan ia berkomentar: “Saya merasa pertandingan ini akan ditentukan melalui adu penalti dengan skor 6-5.”

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Dia melanjutkan: “Argentina akan menang karena saya lebih percaya pada kiper Emiliano Martínez daripada pada Inggris.”

Matthäus memprediksi Prancis akan melaju ke semifinal kedua.

Dia menambahkan: “Itulah jalur yang dilalui Jerman, ke semifinal atau bahkan final. Itulah impian saya sebelum Piala Dunia. Impian saya yang realistis.”

Bintang pemenang Piala Dunia 1990 ini berpendapat bahwa timnas Prancis adalah favorit terkuat untuk mengalahkan Spanyol.

Ia menegaskan: “Saya baru-baru ini menjadi penggemar Prancis. Bukan hanya karena kreativitas dan kecepatan serangan mereka, tetapi juga karena mereka menyenangkan untuk ditonton.”

Matthäus mengakui perkembangan pesat Spanyol, namun ia memprediksi Prancis akan menang dengan skor 2-1 pada akhirnya.

Menurut Matthäus, hal ini berarti final Piala Dunia akan mempertemukan Argentina dan Prancis.

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