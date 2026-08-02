Kejutan demi kejutan terus menghampiri Emiliano Martinez, penjaga gawang timnas Argentina, setelah gagal meraih gelar Piala Dunia 2026.

Martinez tampil sangat gemilang di final Piala Dunia melawan Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan tim Matador dengan skor tanpa balas, setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Martinez gagal meraih trofi Piala Dunia, sementara penghargaan Sarung Tangan Emas untuk kiper terbaik di Piala Dunia jatuh ke tangan penjaga gawang Spanyol, Unai Simon.

Melengkapi rentetan kejutan tersebut, Juventus dari Italia menghentikan negosiasinya untuk merekrut kiper Argentina itu, akibat tuntutan finansial tinggi yang dipertahankan oleh klubnya, Aston Villa.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Emiliano Martinez telah melakukan negosiasi untuk bergabung dengan Juventus, namun pada akhirnya klub Italia itu memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut.

Menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano, tuntutan finansial tinggi yang diminta Aston Villa, yang dilatih Unai Emery, menjadi penyebab gagalnya negosiasi tersebut.

Ini bukan kali pertama Martinez mengisyaratkan kemungkinan hengkang dari klubnya. Pada Mei 2025, penjaga gawang Argentina berusia 33 tahun itu berpamitan kepada para pendukungnya dengan berlinang air mata usai laga terakhir di Liga Primer Inggris.

Namun bulan demi bulan berlalu tanpa datangnya tawaran yang sesuai, sehingga kiper Argentina itu melanjutkan perjalanannya bersama Aston Villa.

Setelah gagalnya negosiasi antara Juventus dan Aston Villa, masa depan sang penjaga gawang menjadi tidak jelas.