Inter Milan berupaya mengamankan keberlanjutan Federico Dimarco, setelah manuver Barcelona untuk merekrutnya pada hari-hari terakhir bursa transfer memunculkan kekhawatiran klub Italia tersebut, yang mulai bekerja untuk memperpanjang kontrak sang bek hingga tahun 2030.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap bahwa Dimarco menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Barcelona pada tahap akhir bursa transfer, seraya menjelaskan bahwa telah terjadi kontak dengan Inter mengenai kesepakatan pertukaran dua bek kiri, Dimarco dan Alejandro Balde, namun proses tersebut tidak rampung.

Manuver Barcelona itu membuat Inter dalam keadaan siaga, di mana klub Italia tersebut, menurut yang disebutkan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", tengah bekerja untuk memperpanjang kontrak beknya hingga tahun 2030.

Pemain berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2027, dengan opsi tambahan satu tahun.

Dimarco sendiri sempat menyatakan keheranannya selama musim panas atas tidak diaktifkannya opsi perpanjangan oleh klub, di mana ia belum lama ini menyatakan: "Saya berharap klub menghubungi saya untuk berbicara dengan saya setelah apa yang saya lakukan tahun lalu."

Pertemuan puncak di Madrid

Surat kabar Italia itu mengungkap bahwa Inter akhirnya bergerak setelah terjadi kontak di Madrid, sebelum pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid, antara Dario Baccin, direktur olahraga baru Nerazzurri, dan Arturo Canales, agen sang pemain, di mana kontak ini diperkirakan akan berkontribusi mempercepat proses perpanjangan kontrak.

Informasi yang sama menunjukkan bahwa negosiasi berlangsung berdasarkan gaji Dimarco saat ini bersama Inter, yang mencapai 4 juta euro bersih, di mana nilai ini tergolong tinggi, meskipun pemain tersebut diklasifikasikan di antara yang terbaik di posisi bek kiri saat ini.

Barcelona di sisinya menantikan perkembangan negosiasi ini, karena saat ini mereka hanya memiliki satu bek kiri murni, yaitu Alejandro Balde, yang untuk sementara tidak masuk dalam rencana Hansi Flick.

Dimarco mendapatkan perhatian dari Barcelona berkat kualitasnya, di samping ia mencapai fase kematangan yang menarik dalam kariernya.

Pemain tersebut menempati posisi bek kiri di timnas Italia, dan juga sangat populer di kalangan pendukung Inter di Stadion Giuseppe Meazza.



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