Derbi antara Atletico Madrid dan Real Madrid diwarnai ketegangan di dalam maupun di luar lapangan. Tribun kehormatan Stadion Metropolitano pun menyuguhkan pemandangan yang sangat mencolok, setelah Enrique Riquelme, yang hanya tiga bulan lalu ikut dalam pemilihan presiden Real Madrid dalam upaya menggeser Florentino Perez, muncul di tribun kehormatan Atletico Madrid selama pertandingan berlangsung.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Paco Gonzalez melalui program "Tiempo de Juego" di radio "Cadena COPE" dan dikutip surat kabar Sport, kehadiran pengusaha tersebut tidak diterima dengan baik oleh Florentino Perez, yang tidak memahami alasan mengapa undangan diberikan kepadanya, berdasarkan penuturan jurnalis tersebut, yang berbicara selama siaran mengenai kemarahan besar yang dirasakan presiden Real Madrid ketika mendapati Riquelme berada di tribun klub kota Madrid itu.

Kehadiran Riquelme sama sekali tidak biasa, sebab ia adalah satu-satunya pesaing yang dihadapi Florentino Perez dalam pemilihan presiden Real Madrid yang berlangsung pada Juni lalu. Pengusaha tersebut mengajukan pencalonannya, menjalani kampanye pemilihan yang intensif, dan menawarkan proyek alternatif terhadap proyek presiden saat ini, sebelum akhirnya Florentino memenangkan pemilihan, sehingga Riquelme mengakui kemenangan pesaingnya.

Pemandangan itu memperoleh makna yang lebih dalam mengingat apa yang terjadi selama kampanye pemilihan, di mana Riquelme melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah keputusan Florentino Perez, dan membela proyek yang berbeda untuk mengelola klub.

Ia bahkan sampai menegaskan bahwa seandainya menjadi presiden Real Madrid, Rodri dan Erling Haaland akan bermain dengan kostum tim, dan ia juga mengajukan nama Raul Gonzalez untuk mengisi posisi direktur olahraga.

Beberapa bulan setelah pertarungan pemilihan itu, kemunculan Riquelme di tribun Atletico Madrid selama derbi menarik perhatian khusus, dan menurut informasi yang diungkapkan Paco Gonzalez, kehadirannya juga memicu kemarahan besar dari Florentino Perez.

Jalannya pertandingan menambah kesulitan pemandangan tersebut bagi presiden Real Madrid, setelah derbi berakhir dengan kekalahan timnya, di mana Atletico Madrid meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Atletico mencetak dua golnya melalui Grimaldo dan Jonathan David, sementara Antonio Rudiger berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit-menit terakhir.

Kemarahan Real Madrid tidak terbatas pada hasil pertandingan saja, sebab klub juga keluar dengan rasa kesal yang mendalam terhadap kinerja wasit Ortiz Arias, di tengah kontroversi yang ditimbulkan oleh sejumlah keputusan wasit selama pertandingan.