Bukan hanya Lucas Digne, tetapi juga dua bintang dunia mendapat nilai 2 setelah pertandingan Prancis - Spanyol

Penilaian L’Équipe sangat keras setelah Prancis tersingkir dari Piala Dunia 2026. Les Bleus tak berdaya pada Selasa malam saat menghadapi Spanyol, yang tampaknya dengan mudah menang 0-2.

Media olahraga terbesar dan paling berpengaruh di Prancis ini tidak segan-segan dalam memberikan penilaian. Lucas Digne, yang akan pindah dari Aston Villa ke Paris Saint-Germain setelah Piala Dunia, mendapat nilai 2.

“Dengan sundulan yang tidak terkendali dan pelanggaran kasar terhadap Lamine Yamal, ia membuat dua kesalahan yang berujung pada penalti. Ia tampak kembali menemukan ritme permainannya sebelum jeda, namun penampilannya di babak kedua diwarnai oleh kehilangan bola berulang kali dan digantikan oleh Theo Hernández.”

Selain Digne, Ousmane Dembélé dan Michael Olise disebut sebagai pemain yang paling mengecewakan. “Pemenang Ballon d’Or itu melakukan hampir semua hal dengan salah. Seiring berjalannya waktu, dia semakin menghilang dari lapangan hingga hampir tak terlihat. Sebuah kekecewaan besar.”

Olise terutama dikritik karena kecerobohannya. “Setelah tampil begitu baik di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini performanya merosot tajam dan wajar saja ia digantikan oleh Rayan Cherki.”

Aurélien Tchouaméni dan Kylian Mbappé, sama seperti pelatih nasional Didier Deschamps, mendapat nilai 3. Tak ada satu pun pemain Prancis yang lolos dengan nilai memuaskan.

Kekecewaan juga terasa di RMC Sport. “Mimpi Amerika berakhir dengan tragis. Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menghancurkan Prancis yang tak berdaya. Sebelumnya, ini sudah terasa seperti final, tetapi ternyata sama sekali bukan pertandingan yang seimbang.”