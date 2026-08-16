Seperti dilaporkan Sky dan Eindhovens Dagblad, gelandang itu juga akan segera bergabung dengan Die Schwarzgelben.

Menurut laporan tersebut, BVB mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Veerman di PSV Eindhoven dan merekrut pemain 27 tahun itu dengan biaya transfer tetap yang disebut berada di kisaran 22 hingga 25 juta euro. Veerman akan menjalani tes medis pada Senin dan menandatangani kontrak hingga 2031 bersama BVB.

BVB memang berada di bawah tekanan waktu dalam perekrutan pemain tim nasional Belanda dengan 14 caps itu, karena klausul tersebut akan kehilangan masa berlakunya dalam beberapa hari lagi, tepatnya pada 21 Agustus. Hal itu bahkan sempat diisyaratkan sendiri oleh Veerman saat ditanya ESPN mengenai minat dari Dortmund. "Kalau itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi opsi yang luar biasa bagi saya. Saya sudah menunggu itu selama bertahun-tahun," katanya, lalu menambahkan dengan bercanda: "Kalau mereka benar-benar sangat menginginkan saya, mereka harus cepat."

Rekrutan baru BVB, Veerman, datang usai musim terbaik dalam kariernya

Veerman sudah bertahun-tahun menjadi pilihan utama di lini tengah PSV dan mencatatkan angka impresif pada musim lalu. Dalam 30 pertandingan liga, ia menyumbang 14 assist dan mencetak delapan gol. Berkat performanya pula, Eindhoven dalam beberapa tahun terakhir telah menggantikan Ajax sebagai penguasa Eredivisie dan merayakan tiga gelar juara beruntun. Dalam 198 pertandingan kompetitif untuk PSV, Veerman mengoleksi 31 gol dan 67 assist.

Bahwa BVB akan menginvestasikan anggaran yang awalnya disiapkan untuk rising star Köln, Said El Mala, ke pos lain setelah transfer itu gagal, dan selain pemain ofensif juga masih ingin mendatangkan seorang gelandang tengah, sempat diisyaratkan direktur olahraga Ole Book di sela-sela laga uji coba melawan AS Roma pada Sabtu.

"Kami memang bijak jika membahas hal itu," kata Book terkait kemungkinan transfer gelandang lain, dikaitkan dengan padatnya agenda yang akan datang di piala, liga, dan Liga Champions: "Hari ini kami melihat bahwa kami punya pemain yang sangat bagus di posisi itu. Di sisi lain, harus dikatakan bahwa kami tidak punya sangat banyak pemain bagus di posisi itu."

Veerman kini datang ke Dortmund untuk bergabung dengan kuartet mapan yang terdiri dari Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, dan Marcel Sabitzer, yang semuanya berposisi di gelandang tengah. Chukwuemeka juga bisa direncanakan untuk posisi yang lebih ofensif.

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BVB hampir merampungkan perekrutan pujaan PAOK, Konstantelias

Selain Veerman, dalam waktu dekat Giannis Konstantelias juga disebut akan bergabung ke BVB sebagai pemain ofensif. Pemain 23 tahun itu sudah berada di Dortmund untuk menjalani tes medis. Biayanya disebut bisa mencapai 30 juta euro.

Saat ini, klub yang akan melepasnya, PAOK, masih menghadapi penolakan besar dari kalangan suporter, yang ingin menggagalkan transfer Konstantelias seperti pada 2025, saat sudah ada kesepakatan dengan VfB Stuttgart.