"Bukan hanya Feyenoord, tetapi juga Ajax tertarik pada Gilberto Mora"

Setelah Feyenoord, Ajax juga dikaitkan dengan talenta muda berbakat Gilberto Mora (17). Gelandang muda Club Tijuana ini, yang telah tampil dalam lima pertandingan internasional bersama Meksiko, jelas tidak kekurangan peminat.

Media sepak bola Meksiko melaporkan pada Jumat bahwa Feyenoord telah memantau beberapa pemain internasional Meksiko, termasuk Mora.

Menurut cabang Marca di Meksiko, Mora juga menjadi incaran Ajax. Di negara asalnya, gelandang serang ini sering dibandingkan dengan Pedri.

Akan sulit bagi Ajax dan Feyenoord untuk merekrut Mora. Menurut Transfermarkt, nilainya sudah mencapai 10 juta euro. Namun, masih banyak ketidakpastian mengenai durasi kontraknya.

Kemungkinan kontrak Mora di Tijuana akan berakhir pada Desember 2026. Napoli, AC Milan, Sporting Portugal, dan FC Porto juga memantau situasinya dengan cermat.

Sebelumnya, Mora sudah dikaitkan dengan klub-klub raksasa Spanyol, FC Barcelona dan Real Madrid. Jika klub-klub sebesar itu benar-benar serius, tampaknya ini akan menjadi tugas yang hampir mustahil bagi Ajax dan Feyenoord.

Meskipun usianya, Mora telah bermain dalam 49 pertandingan resmi untuk Tijuana. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak sembilan gol dan memberikan dua assist.