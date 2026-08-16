Salah satu pemain yang bergabung dengan skuad Real Madrid musim panas ini memastikan tempatnya dalam susunan utama pelatih Jose Mourinho.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Ibrahima Konate bergabung dengan latihan Real Madrid dalam kondisi ideal yang membuka jalan baginya untuk tampil sebagai pemain inti, mengingat Los Blancos akan memulai musim ini hanya dengan tiga bek yang siap di tim utama akibat cedera Militao dan Asencio.

Keraguan fisik seputar Dean Huijsen, yang absen dari laga uji coba resmi pertama, membuka lebar pintu bagi rekrutan anyar tersebut untuk memulai kompetisi La Liga sebagai pemain inti, sehingga ia bercita-cita membuktikan diri setelah penampilan sulit di Piala Dunia bersama timnas Prancis, di mana ia tidak menemukan tempat dalam susunan pelatih Didier Deschamps.

Real Madrid sangat membutuhkan penguatan lini pertahanannya, dan menemukan peluang emas di bursa transfer dengan merekrut Konate.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi berulang manajemen klub ibu kota Spanyol tersebut, yang mengandalkan komunikasi dengan para pemain yang kontraknya mendekati akhir untuk meyakinkan mereka agar tidak memperpanjang.

Pemain itu bergabung dengan skuad dengan tujuan menjadi pilar utama pertahanan Los Blancos setelah menampilkan performa individu yang menonjol bersama Liverpool.

Lini pertahanan di Stadion Santiago Bernabeu musim lalu banyak mengalami masalah dari sisi fisik, sementara bek Prancis itu tampil dalam 36 pertandingan dari total 38 pekan di Liga Primer Inggris, yang mendorong klub untuk memastikan kesepakatan tersebut.

Peluang emas kini terbentang di hadapan bek Prancis itu, di mana pada hari Senin ia menjalani sesi latihan pertamanya sebagai pemain Real Madrid dalam situasi yang tidak menyisakan persaingan berarti untuknya.

Cedera Asencio dan Militao meninggalkan dua tempat kosong dalam susunan inti bagi tiga pemain, yaitu Rudiger, Huijsen, dan Konate.

Bek Jerman itu mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari klub, karena pengalaman serta kondisi lututnya yang tampak dalam keadaan lebih baik memberinya peluang besar untuk tampil sebagai pemain inti pada pembukaan liga, sehingga persaingan untuk posisi lainnya menyempit antara Huijsen dan Konate.

Pertandingan melawan tim Ferencvaros menjadi saksi penampilan perdana dalam laga uji coba resmi bagi mantan pemain Bournemouth itu, di mana Huijsen tampil untuk pertama kalinya pada periode persiapan selama babak kedua setelah absen dari laga melawan Fiorentina akibat kelelahan otot.

Pemain itu kebobolan sebuah gol yang memperlihatkan penempatan posisinya kurang akurat, tetapi ia kembali menunjukkan penguasaannya atas bola seperti yang terjadi di awal musim pertamanya.

Bek tengah baru Real Madrid itu datang dari musim yang gemilang bersama Liverpool, meski partisipasinya terbatas dalam pertandingan-pertandingan yang kurang penting selama Piala Dunia, tepatnya pada pertandingan ketiga fase grup dan pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat.

Keraguan fisik yang menyelimuti rekannya memberinya sedikit keunggulan, dengan syarat ia cepat mendapatkan ritme kompetisi.

Kondisi kesehatan menjadi kunci penentu bagi musim ini, di mana skuad Los Blancos musim lalu mengalami hingga 54 cedera yang sebagian besar terpusat di lini pertahanan.

Mendy, yang paling terdampak, hanya tampil dalam 9 pertandingan saja, sementara Rudiger di awal musim absen dari 9 laga di liga untuk memulihkan diri dari cedera lutut.

Militao berhasil memulai musim, tetapi ia hanya tampil dalam empat pertandingan sejak pekan keenam belas.

Huijsen dan Asencio adalah yang paling banyak tampil di lini pertahanan dengan catatan masing-masing 40 dan 34 pertandingan, tetapi keduanya juga mengalami sejumlah cedera ringan, sebuah pendarahan yang ingin dihentikan klub dengan kedatangan bek kelahiran Paris tersebut.

Konate, yang mengalami masalah fisik pada periode sebelumnya dalam kariernya, tampil dalam 51 pertandingan sepanjang musim lalu, ditambah dengan penampilannya sebanyak 41 dan 37 pertandingan pada dua musim sebelumnya.

Pelatih Mourinho akan mengandalkan jaminan fisik yang mendukung kesepakatan transfer gratis yang dilakukan klub setelah berakhirnya kontrak pemain tersebut.

Transaksi ini merupakan peluang pasar yang berharga dengan mendatangkan pemain inti dari salah satu klub terbaik dunia, yang tiba di usia 27 tahun untuk menjadi pemimpin pertahanan di Madrid dan berkontribusi dalam kembali ke podium juara.

Bek Prancis itu menjalani latihan pertamanya bersama Real Madrid dan begitu tiba langsung menemukan pintu yang nyaris terbuka menuju susunan inti.