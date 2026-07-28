Tiga talenta muda yang tengah menanjak di klub Barcelona berhasil mencuri perhatian tim kepelatihan klub yang dipimpin oleh direktur teknik asal Jerman, Hansi Flick, berkat penampilan gemilang mereka selama hari-hari awal masa persiapan menjelang musim baru 2026-27.

Flick dan rekan-rekannya saat ini bekerja keras di tengah persiapan dini untuk musim mendatang yang sudah semakin dekat.

Barcelona terpaksa memulai persiapan tanpa sejumlah besar bintangnya yang menonjol, hal ini disebabkan mereka mendapatkan waktu istirahat setelah berpartisipasi di Piala Dunia musim panas ini.

Tim asal Catalunya itu memiliki 8 pemain yang tampil bersama timnas Spanyol yang berhasil menjuarai Piala Dunia dengan mengalahkan Argentina.

Hal ini membuka pintu bagi sejumlah pemain muda untuk tampil, dan memberi mereka kesempatan membuktikan kelayakannya seiring harapan mereka untuk mendapatkan tempat di tim utama pada musim depan.

Menurut jurnalis dari radio Cadena COPE, Victor Navarro, Hansi Flick dan tim teknisnya "sangat senang" dengan level menakjubkan yang ditunjukkan trio muda Alex Gonzalez, Ibrima Toenkara, dan Ibrahim Diarra sejauh ini.

Gonzalez dan Diarra bermain di posisi sayap dan keduanya berusia 19 tahun, sementara Toenkara — yang dianggap sebagai bintang masa depan berikutnya di Catalunya — adalah pemain gelandang serang berusia 16 tahun.

Barcelona menjalani pemusatan latihan di Inggris yang dimulai pada Senin dan berlangsung hingga 3 Agustus mendatang, dengan daftar yang mencakup 17 pemain muda, di antaranya penyerang timnas Mesir, Hamza Abdel Karim (18 tahun).

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