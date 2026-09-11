Bukan Barcelona: Mbappe pilih tim yang harus dikalahkan Madrid

Striker Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menetapkan pesaing utama Los Blancos di ajang Liga Champions Eropa.

Mbappe, dalam wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Equipe" ditanya soal keberhasilan Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions Eropa dua kali tanpa dirinya, serta gagalnya Real Madrid meraih gelar itu setelah mengontraknya. Ia menjawab: "Saya menjelaskannya seperti 2 + 2 sama dengan 4 (yang berarti perkaranya jelas dan sederhana). Mereka menang, dan kita tidak bisa meremehkan itu, saya ucapkan selamat kepada mereka. Mereka membangun kemenangan-kemenangan mereka, dan berhasil meraih gelar kedua secara beruntun, dan itu adalah hal yang luar biasa".

Ia menambahkan: "Paris adalah tim yang harus dikalahkan. Dan kami, Real Madrid, serta semua tim lainnya, memasuki kompetisi dengan tujuan menggulingkan tim yang telah menang dua kali. Bersama Luis Enrique, kami mencapai babak semifinal di tahun terakhir saya. Bagi mereka, itu sekadar sebuah siklus baru".

Mengenai memimpin timnas Prancis, Mbappe berkata: "Itu memungkinkan saya berkembang sebagai individu di dalam sebuah kelompok. Di timnas, saya selalu menjadi orang yang dipandang oleh yang lain. Sedangkan sebagai kapten, Anda-lah yang harus memperhatikan orang lain. Hal itu membutuhkan banyak energi, tetapi juga memberi saya kesenangan yang besar. Saya berusaha melakukannya sebaik mungkin".

Soal Zinedine Zidane, bintang Prancis itu berkomentar: "Zidane adalah Zidane. Ia berarti banyak bagi rakyat Prancis. Ia adalah sang legenda, dan Zizou milik bangsa. Ia adalah keanggunan dan kebesaran. Ia telah menorehkan sejarah timnas sebagai seorang pemain. Ia memiliki momen-momen yang sangat ikonik. Dan mungkin ia adalah pemain yang paling mewakili timnas Prancis. Ia salah satu pemain yang melintasi generasi, dan ia telah menorehkan sejarah sepak bola Prancis dengan cara yang tak terhapuskan".

Ketika ditanya apakah ia sudah berbicara dengan Zidane, bintang Real Madrid itu menjelaskan: "Belum. Kami akan punya seluruh waktu di dunia untuk berbicara".



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