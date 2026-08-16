Sebuah klub Mesir merampungkan perekrutan 3 penyerang asal Brasil, yakni Vitao, Erick Silva, dan Joao Eixel, dengan kontrak berdurasi satu musim, dalam rangka memperkuat tim selama periode transfer musim panas saat ini.

Jurnalis Inggris, Ben Jacobs, mengungkap bahwa ketiga kesepakatan tersebut memang telah rampung, seraya menyebutkan bahwa langkah-langkah ini dipimpin oleh Ibrahim Nour El Din, penanggung jawab tim utama sepak bola klub Al Sekka Al Hadid, setelah negosiasi yang berlangsung dengan koordinasi bersama pemandu bakat Mesir Mostafa Hosni, dan agen pemain Edson Toninello.

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Perekrutan baru ini menjadi bagian dari langkah-langkah Al Sekka Al Hadid untuk memperkuat skuadnya, sebelum bergulirnya musim baru Liga Profesional Mesir (Divisi Kedua), di mana mereka akan menghadapi Al Tersana pada laga pembuka kompetisi Jumat mendatang.

Erick Silva, yang berusia 26 tahun, bermain di posisi penyerang, dan merupakan bagian dari skuad Parnaiba Brasil pada musim lalu, serta tampil bersama tim tersebut di Liga Divisi Keempat.

Trio Brasil ini turut ambil bagian dalam dua laga uji coba yang dijalani Al Sekka Al Hadid baru-baru ini, melawan Al Shabab Kuwait dan Broksy, dan tampil dengan level yang istimewa dalam kedua laga tersebut.



