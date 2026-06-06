NEC Nijmegen sedang mengupayakan kembalinya Perr Schuurs (26) ke Eredivisie secara spektakuler. Kabar tersebut disampaikan oleh Mike Verweij dari De Telegraaf pada hari Sabtu.

Jumat malam, jurnalis transfer Italia Nicolò Schira melaporkan bahwa Schuurs telah didekati oleh Ajax. Klub asal Amsterdam tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak satu tahun kepada bek asal Limburg tersebut.

Verweij kini membawa kabar lain. Schuurs dapat menandatangani kontrak selama tiga musim di NEC Nijmegen.

Pada Februari, Torino mengumumkan bahwa kontrak Schuurs di Italia telah diputus setelah melalui pembicaraan yang matang. Bek yang mengalami banyak nasib sial dalam beberapa tahun terakhir ini sedang menyelesaikan proses rehabilitasinya di Belanda.

Schuurs memainkan pertandingan terakhirnya pada 21 Oktober 2023 (!), saat ia mengalami robekan ligamen silang selama pertandingan melawan Inter. Pemain asal Limburg ini menghadapi kemunduran yang cukup parah, kembali menjalani operasi, namun lututnya masih belum pulih sepenuhnya.

Momen itu semakin dekat dan NEC ingin memberikan Schuurs kesempatan. Sassuolo, Venezia, Genoa, dan Torino juga tertarik.

“Saat ini Schuurs berlatih setiap hari di lapangan. Italia memang menarik, tetapi tawaran dari NEC Nijmegen menurut sumber-sumber cukup bagus dan kehadiran sesama warga provinsi serta sahabat baiknya, Bryan Linssen, mungkin bisa membujuk pemain asal Belanda itu untuk bergabung dengan Eredivisie,” tambah Verweij.