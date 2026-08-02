Dalam sebuah wawancara panjang yang dilakukannya, hari Minggu ini, dengan surat kabar "La Gazzetta dello Sport", kiper legendaris Gianluigi Buffon, pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Italia, mengisyaratkan bahwa keputusan mengembalikan Roberto Mancini sebagai pelatih "Azzurri" belum tentu merupakan keputusan yang tepat.

Buffon berkata: "Saya paham bahwa mungkin ada keraguan dari luar, dan itu wajar, tetapi keberadaan sosok seperti dia dalam posisi sensitif seperti ini sangat menentukan pada saat ini...". Namun di sini ia tidak sedang berbicara tentang Roberto Mancini, pelatih baru Italia, melainkan tentang Claudio Ranieri, yang ditunjuk sebagai direktur teknik Federasi Sepak Bola Italia.

Baca Juga

UEFA mulai bermanuver untuk menggulingkan Infantino, dan 3 kandidat penggantinya

Apakah akan merekrut Vinicius dan Alvarez? Arteta menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seputar bursa transfer

Sang kiper legendaris tampaknya bukan termasuk pendukung terbesar kembalinya Mancini, yang meninggalkan timnas pada 2023 untuk menangani timnas Arab Saudi.

Buffon berkata: "Tujuan utamanya adalah lolos ke Piala Dunia dalam empat tahun. Atas dasar itu, saya akan memilih Conte, lalu Baldini, dan seterusnya. Tetapi kita harus punya keberanian untuk mengambil keputusan dan kemampuan untuk menyampaikannya kepada semua orang, termasuk pers".

Ia menambahkan: "Saya sering mendengar ungkapan "dia (Mancini) orang yang tepat" tanpa alasan yang meyakinkan. Bisa jadi memang demikian, tetapi itu pilihan yang bersifat insting dan tidak dipikirkan dengan matang. Proyek adalah prioritas, sedangkan sosok yang ideal datang setelahnya".

Buffon juga berbicara tentang pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang sempat dicoba diyakinkan oleh Paolo Maldini dan Leonardo untuk melatih timnas sebelum keduanya mengundurkan diri, dengan mengatakan: "Namanya saja sudah akan memberikan dorongan yang kuat, dan kami membutuhkannya. Tetapi bahkan bersamanya pun, hasil tidak terjamin".

Ia juga mengungkapkan bahwa Maldini dan Leonardo menawarinya untuk menangani salah satu timnas: "Sungguh luar biasa berbincang dengan Maldini dan Leonardo, mereka menawari saya melatih salah satu timnas... Antusiasme mereka membuat saya ragu, tetapi saya tetap teguh. Sejak tahun 1991, saya tidak pernah memberi diri saya libur lebih dari 20 hari. Sudah tiba waktunya bagi saya untuk mencurahkan diri kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk saya: istri saya, anak-anak saya, dan kedua orang tua saya. Saya perlu mengisi ulang energi saya".