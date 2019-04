Bruno Matos Makin Semangat Sambut Liga 1 2019

Sementara Ferry Paulus mengapresiasi Jakmania yang dianggap mengalami perkembangan positif.

Gelandang serang Persija Jakarta Bruno Matos makin bersemangat menatap Liga 1 musim ini setelah ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak turnamen pramusim Piala Presiden 2019.

Matos bersama pengatur permainan Persebaya Surabay Manuchekhr Dzhalilov dan striker Arema FC Ricky Kayame melesakkan lima gol. Matos mempersembahkan gelar ini untuk tim, keluarga, dan suporter.

“Terima kasih Tuhan. Terima kasih keluarga, semua pemain Persija, dan Jakmania yang terus mendukung saya. Gelar ini untuk kalian. Semoga gelar ini bisa menjadi motivasi sendiri bagi saya sendiri di Persija. Apalagi liga akan dimulai, dan kami terus berjuang di Piala AFC 2019,” tutur Matos dilansir laman resmi klub.

Sementara CEO Persija Ferry Paulus mengapresiasi keberhasilan Jakmania menyabet gelar suporter terbaik. Menurutnya, banyak perubahan positif yang diperlihatkan Jakmania, sehingga mereka pantas menyandang predikat terbaik.

“Ini proses Jakmania, terutama dua tahun terakhir ini. Mereka mengalami perbaikan yang sangat luar biasa. Ketua Umum The Jakmania, Ferry Indrasjarief, yang menularkan keberhasilan Persija [The Jakmania] mendapatkan the best suporter,” ucap Ferry Paulus.

“Ini juga harus dipertahankan, dan dijaga baik-baik, terutama pada saat laga-laga kandang berikutnya. Saya ingin dari sisi disiplin The Jakmania bisa menjaga kondusivitas di luar maupun di dalam stadion.”