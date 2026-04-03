Bruno: Kembalinya Ronaldo ke Manchester United membuatku merinding

Bruno Fernandes, kapten Manchester United, mengungkapkan kebahagiaannya yang besar karena dapat mengenang kembali beberapa kenangan bersama rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr.

Hal ini terjadi bersamaan dengan perayaan Bruno yang menyamai rekor Ronaldo dengan meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di Liga Premier Inggris untuk keenam kalinya.

Gelandang berusia 31 tahun itu menyamai rekor Cristiano pada hari Jumat ini, setelah meraih penghargaan untuk bulan Maret, bulan di mana ia mencetak dua gol dan memberikan empat assist, yang berkontribusi dalam mengokohkan posisi "Setan Merah" di peringkat ketiga klasemen.

Ronaldo sebelumnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di Liga Premier untuk keenam kalinya pada April 2022, selama masa baktinya yang kedua bersama klub yang dimulai dengan kembalinya ia dari Juventus pada musim panas tahun sebelumnya.

Dalam wawancara di situs resmi Manchester United, Fernandes ditanya tentang pemain yang ia anggap sebagai panutannya, dan ia menjawab: "Cristiano adalah pilihan termudah bagi saya."

Bruno Fernandes menambahkan: "Dia orang Portugal, dan semua yang lahir setelah tahun 2000—saya lahir pada 1994—telah mengaguminya dan mengikuti kariernya sejak usia itu dan seterusnya."

Kapten United itu melanjutkan: "Dia memenangkan Ballon d'Or bersama klub, dan itu sangat istimewa. Semua penggemar di sini tidak akan melupakan hari ketika dia kembali melawan Newcastle."

Fernandes melanjutkan menggambarkan momen-momen tersebut: "Itu adalah hari yang tak terlupakan; dia kembali dan mencetak dua gol, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Suasana di stadion sangat gila pada hari itu, dan mungkin itu adalah yang terbaik yang pernah saya alami."

Dia menyimpulkan: "Fakta bahwa Cristiano kembali, serta suasana saat dia masuk ke lapangan dan cara dia diperkenalkan, semua itu masih membuat bulu kuduk saya merinding hingga saat ini."

Perlu dicatat bahwa Ronaldo melakukan debutnya di masa jabatannya yang kedua bersama Manchester United pada 11 September 2021, di mana ia mencetak dua gol pertamanya untuk tim dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Newcastle dalam kompetisi Liga Primer Inggris.



