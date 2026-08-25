Bruno Fernandes dinobatkan sebagai pemain terbaik di Inggris

Bruno Fernandes, bintang Manchester United, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Pesepakbola Profesional untuk musim 2025-2026.

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Kemenangan Bruno dalam meraih penghargaan ini didasarkan pada hasil pemungutan suara para pemain, dan ia menerimanya hari ini dalam acara tahunan Asosiasi Pesepakbola Profesional.

Fernandes mengungguli 5 pemain lainnya, di mana Manchester City diwakili oleh duo Erling Haaland dan Rayan Cherki, sementara Arsenal memiliki perwakilan terbanyak dalam daftar final penghargaan ini, dengan menyumbang tiga pemainnya, yaitu bek Gabriel Magalhaes, kiper David Raya, dan gelandang Declan Rice.

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Perlu diketahui bahwa Bruno Fernandes juga mampu meraih penghargaan pemain terbaik dari asosiasi resmi Liga Primer Inggris dan Asosiasi Penulis Sepakbola Inggris.



