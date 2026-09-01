Brobbey mendapat kepastian soal transfer besar pada Deadline Day

Como sudah mencoba merekrut Brian Brobbey dari Sunderland, tetapi klubnya saat ini tidak ingin melepas penyerang berusia 24 tahun itu. Demikian dilaporkan Voetbal International.

Brobbey menjalani musim pertama yang kuat di Premier League dan tampil sangat mengesankan di Piala Dunia musim panas lalu.

Como sudah cukup lama memasukkan Brobbey ke dalam daftar incaran. Pelatih Cesc Fàbregas disebut sangat mengagumi mantan pemain Ajax tersebut.

Bagi Sunderland, kepergian Brobbey tidak bisa dibicarakan dan The Black Cats ingin mempertahankan sang penyerang bagaimanapun caranya.

Musim ini pun Brobbey masih menjadi pilihan utama di ujung tombak serangan pelatih Régis Le Bris. Ia menganggap pemain kelahiran Amsterdam itu sebagai sosok yang sangat penting bagi Sunderland.

Musim ini Brobbey sudah tampil dua kali, dalam pertandingan melawan Fulham (menang 1-0) dan Ipswich Town (kalah 1-2). Penyerang yang sudah mengoleksi 16 caps itu gagal mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Di Sunderland, Brobbey masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.