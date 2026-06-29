Brasil menang dramatis atas Jepang dan lolos ke babak 16 besar

Brasil berhasil menang dramatis atas Jepang dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia. Tim favorit juara ini sempat tertinggal 0-1 saat babak pertama berakhir, namun berhasil bangkit dan akhirnya memenangkan pertandingan yang sangat sulit ini di masa tambahan waktu. Tim asuhan Carlo Ancelotti pun resmi melaju ke babak perempat final.

Tim asuhan Ancelotti mengalami kesulitan di babak pertama. Di antaranya Vinícius Júnior, yang mencetak empat gol di fase grup, dan Matheus Cunha, nyaris tak bisa menembus pertahanan kokoh Jepang. Peluang emas tak kunjung datang, dan serangan Brasil sebagian besar terbatas pada tendangan jarak jauh.

Tugas Brasil tiba-tiba menjadi jauh lebih berat ketika Kaishu Sano mencetak gol ke sudut kiri gawang setelah serangan balik cepat Jepang. Vinícius terus berusaha keras di sisa babak pertama, namun ketertinggalan 0-1 tidak dapat dibalikkan oleh juara dunia lima kali tersebut. Ancelotti pun harus bekerja keras di jeda babak pertama.

Pelatih kepala memutuskan untuk memasukkan Endrick ke dalam lapangan, dalam upaya untuk segera kembali ke babak 16 besar. Sementara itu, Neymar sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Brasil meningkatkan tekanan secara signifikan dan berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan akurat dari jarak dekat oleh Casemiro.

Gol penyama kedudukan itu memberi Brasil dorongan besar dan Vinícius-lah yang, setelah aksi individu yang apik, bola tendangannya membentur tiang gawang, meskipun ada sentuhan tangan dari kiper Zion Suzuki yang tampil gemilang. Babak akhir di Houston tampaknya akan berlangsung menegangkan, dengan para pemain Brasil yang kembali sangat yakin bisa lolos ke babak delapan besar. Jepang mengincar serangan balik dan Ayase Ueda melepaskan tendangan berbahaya.

Ancelotti memasukkan Gabriel Martinelli ke lapangan pada pertengahan babak kedua, menggantikan Cunha. Brasil tidak ingin pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dan terus menekan. Jepang harus bertahan habis-habisan dalam 20 menit terakhir pertandingan yang sangat menghibur ini. Mereka gagal mempertahankan keunggulan, karena pada menit keenam tambahan waktu, Martinelli mencetak gol melalui tiang gawang: 2-1.