Robinho Júnior (18) telah melaporkan Neymar (34) ke pihak berwenang, yang diduga telah memukulnya pada akhir pekan lalu selama sesi latihan Santos. Klub Brasil tersebut kini telah memulai penyelidikan internal.

Senin lalu, media sepak bola Brasil mengungkap berita mengejutkan tentang Neymar. Bintang dunia tersebut diduga telah memukul Robinho Junior, putra mantan penyerang yang pernah membela Real Madrid, Manchester City, dan AC Milan.

Berita eksklusif ini diungkap oleh Globo Esporte, yang mewawancarai beberapa sumber yang hadir saat insiden tersebut. Perkelahian itu terjadi setelah Robinho Júnior berhasil melewati sang bintang dengan dribelnya.

Neymar tidak menyukai aksi tersebut dan meminta rekan setimnya yang 16 tahun lebih muda itu untuk "berhati-hati". Setelah teguran itu, pertengkaran pun terjadi dan berujung pada perkelahian.

Insiden tersebut tidak berhenti pada dorongan dan tarikan. Neymar kemudian memukul remaja tersebut, di hadapan seluruh skuad. Sang ahli bola segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf hampir seketika.

Kasus ini mendapat perkembangan baru setelah Robinho junior melapor ke pihak berwenang. Selain itu, Santos telah memulai penyelidikan internal.

Robinho Junior dilaporkan menuntut permintaan maaf publik dari Neymar. Namun, media Brasil melaporkan bahwa pemain senior tersebut tidak berencana melakukannya. Ia tidak memahami tindakan muridnya itu, yang sebelumnya ia terima sebagai mentor dalam tim.