Julian Brandt menantikan pertemuan pertamanya dengan Peter Bosz sebagai pemain Ajax. Rekrutan anyar klub Amsterdam itu pernah bekerja sama dengan pelatih PSV saat ini di Bayer Leverkusen dan sejak itu nyaris setiap tahun tetap berhubungan dengannya, seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan Voetbal International dan De Telegraaf.

“Saya pernah bermain di bawah Peter Bosz di Bayer Leverkusen dan saya benar-benar sangat menghargainya. Saya suka gayanya,” kata Brandt. Gelandang asal Jerman itu menyimpan kenangan indah dari kerja samanya dengan pelatih asal Belanda tersebut.

Bahkan setelah periode kebersamaan mereka di Leverkusen berakhir, hubungan itu tetap terjaga. “Sejak saat itu kami setiap tahun selalu berhubungan, juga ketika Peter berada di Lyon, misalnya. Dia pribadi yang sangat baik, tetapi juga pelatih yang menuntut.”

Bosz dan Brandt akan kembali bertemu musim ini, tetapi kali ini sebagai lawan di Eredivisie. “Awal September kami akan saling berhadapan, itu akan menyenangkan,” ujar pemain yang sudah 48 kali memperkuat timnas Jerman tersebut.

“Peter tentu juga pernah bekerja di Amsterdam, dan dia juga pernah bekerja dengan Jordi (di klub Israel Maccabi Tel Aviv, red.), jadi dunia ini kecil!”

Menurut pemain Jerman itu, tidak ada rivalitas pribadi apa pun di antara mereka. “Dunia sepak bola itu kecil. Peter adalah sosok yang luar biasa, jadi saya pikir dia terutama ikut senang untuk saya,” lanjut Brandt. “Tetapi dia tentu juga pelatih ambisius yang ingin menjadi juara bersama PSV untuk keempat kalinya secara beruntun. Itu wajar. Untuk itu dia bekerja keras.”

Brandt tidak meminta saran kepada Bosz sebelum kepindahannya ke Ajax. “Saya tidak secara khusus bertanya kepadanya soal Ajax, karena ketika saya berbicara dengan Jordi dan Míchel, itu sudah cukup bagi saya.” Selain itu, sejak meneken kontrak di Amsterdam, Brandt dan Bosz juga belum lagi berhubungan.

Hal itu kemungkinan akan berubah saat Ajax dan PSV saling berhadapan pada September. “Ketika Ajax dan PSV bertemu pada September, saya menantikan bisa bertemu dengannya lagi. Sama sekali tidak ada permusuhan.”