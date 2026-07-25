Brahim Diaz di Ujung Tanduk: Transfer Luar Biasa yang Mengubah Segalanya

Bintang Maroko Ibrahim Diaz, pemain Real Madrid berusia 26 tahun, tengah menghadapi titik krusial dalam perjalanan kariernya bersama Los Blancos, setelah meningkatnya peluang perekrutan bakat asal Pantai Gading, Diomande, dari klub Jerman Leipzig, dalam sebuah transfer yang bisa menjungkirbalikkan tatanan lini serang tim ibu kota Spanyol tersebut.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Real Madrid berupaya merampungkan transfer Diomande yang berusia 19 tahun secepat mungkin, setelah Leipzig menolak tawaran awal sebesar 100 juta euro, sementara Los Blancos tengah mempertimbangkan untuk menaikkan nilai tawaran guna memikat klub Jerman tersebut.

Diaz antara bertahan dan hengkang

Meski Ibrahim Diaz masuk dalam rencana pelatih asal Portugal Jose Mourinho, dan manajemen klub berupaya memperpanjang kontraknya, bergabungnya Diomande bisa mengubah seluruh persamaan, karena hal itu akan mengurangi menit bermain pemain internasional Maroko tersebut secara signifikan, yang bisa mendorongnya untuk meninjau kembali sikapnya dan mencari peluang untuk hengkang.

Diaz ingin bertahan bersama Los Merengues, tetapi realitas baru yang mungkin dihadirkan oleh kehadiran bakat asal Pantai Gading itu menempatkannya di hadapan pilihan-pilihan sulit, terutama mengingat keinginannya untuk mendapatkan menit bermain yang teratur, sepadan dengan level dan posisinya di kancah internasional.

5 pemain di zona bahaya

Dampak dari transfer Diomande tidak hanya terbatas pada bintang Maroko itu, tetapi meluas hingga mencakup 4 pemain lain dalam skuad saat ini. Pemain Argentina Mastantuono, 18 tahun, menghadapi kepergian yang hampir pasti berupa peminjaman meski sebelumnya ditentang Mourinho, sementara masa depan penyerang Gonzalo, 22 tahun, kini terancam setelah sebelumnya Mourinho menyelamatkannya dari kepergian pada akhir musim lalu.

Kedatangan Diomande yang berpotensi terjadi juga berdampak langsung pada pemain Brasil Endrick, 20 tahun, yang baru kembali dari peminjamannya ke Lyon, terutama di posisi sayap kanan yang ingin dicoba Mourinho untuknya, di samping mengancam posisi Rodrygo, 25 tahun, yang saat ini tengah memulihkan diri dari cedera dan tidak akan kembali ke lapangan hingga awal tahun depan.