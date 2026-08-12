Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menjabat sebagai direktur teknik Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi tuan rumah Deportivo La Coruna, malam ini Rabu di Stadion Abanca Riazor, dalam sebuah laga persahabatan pramusim sebagai persiapan menyambut musim baru (2026-2027).

Mourinho menurunkan bintang asal Maroko, Brahim Diaz, di lini depan bersama dua pemain Brasil, Vinicius Junior dan Endrick.

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Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Andriy Lunin.

Lini pertahanan: Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Denzel Dumfries.

Lini tengah: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Guler.

Lini serang: Vinicius Junior, Brahim Diaz, Endrick.

Yang menonjol dalam susunan pemain ini adalah dua rekrutan baru Los Blancos: pemain Portugal Bernardo Silva dan pemain Belanda Denzel Dumfries.

Mourinho bekerja keras bersama timnya agar bisa memasuki musim baru dengan cara yang tepat, dengan harapan bisa menebus kegagalan musim lalu baik di level domestik maupun Eropa.