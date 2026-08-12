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Brahim Diaz Real Madrid 2025Getty

Diterjemahkan oleh

Brahim Diaz dan Dua Transfer Baru: Susunan Pemain Real Madrid untuk Hadapi La Coruna

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
B. Diaz
J. Mourinho
Spanyol
Maroko
Portugal

Tim Kerajaan bersiap untuk laga resmi

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menjabat sebagai direktur teknik Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi tuan rumah Deportivo La Coruna, malam ini Rabu di Stadion Abanca Riazor, dalam sebuah laga persahabatan pramusim sebagai persiapan menyambut musim baru (2026-2027).

Mourinho menurunkan bintang asal Maroko, Brahim Diaz, di lini depan bersama dua pemain Brasil, Vinicius Junior dan Endrick.

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Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Andriy Lunin.

Club Friendlies
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Lini pertahanan: Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Denzel Dumfries.

Lini tengah: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Guler.

Lini serang: Vinicius Junior, Brahim Diaz, Endrick.

Yang menonjol dalam susunan pemain ini adalah dua rekrutan baru Los Blancos: pemain Portugal Bernardo Silva dan pemain Belanda Denzel Dumfries.

Mourinho bekerja keras bersama timnya agar bisa memasuki musim baru dengan cara yang tepat, dengan harapan bisa menebus kegagalan musim lalu baik di level domestik maupun Eropa.

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