Bradley Barcola menolak menandatangani kontrak baru di Paris Saint-Germain

Bradley Barcola telah memutuskan untuk secara definitif tidak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain, lapor Fabrizio Romano. Penyerang itu terbuka untuk tantangan baru dan kemungkinan akan menemukannya di Premier League.

Barcola masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di PSG, klub yang memberinya kesuksesan besar dalam beberapa tahun terakhir. Winger kiri itu antara lain menjuarai Liga Champions dua kali secara beruntun bersama klubnya.

Namun, khususnya musim lalu, pemain sayap kiri berusia 23 tahun itu bukan starter yang tak tergantikan di bawah pelatih Luis Enrique. Dalam pertandingan-pertandingan terpenting PSG, Desiré Doué dan Khvicha Kvaratskhelia lebih dipilih untuk mengisi sektor sayap.

Karena itu, Barcola sudah cukup santer dikaitkan dengan transfer, dan fakta bahwa kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028 juga tidak membantu meredam rumor mengenai kepergiannya dari Paris.

Kini setelah Barcola memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, menurut jurnalis Ben Jacobs, PSG kemungkinan besar akan mencoba menjualnya. Barcola memiliki nilai setidaknya 90 juta euro.

Romano menegaskan dalam laporannya bahwa Barcola dipandang Liverpool sebagai rekrutan impian mutlak untuk lini depan. Hal itu bisa menjadi kabar buruk bagi pemain internasional Belanda dan pesaing posisinya, Cody Gakpo.

Liverpool memasukkan Saïd El Mala (FC Köln) dan Matías Fernández-Pardo (Lille OSC) ke dalam daftar mereka sebagai alternatif yang mungkin. El Mala juga santer dikaitkan dengan Borussia Dortmund dan AS Roma.