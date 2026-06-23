Bowie bisa segera kembali ke Serie A: ada Bologna

Kieron Bowie bisa segera kembali ke Serie A setelah terdegradasi bersama Verona musim lalu. Seperti dilaporkan Sky Sport, ia memang diminati oleh salah satu tim di kasta tertinggi sepak bola Italia.









Nama Bowie termasuk dalam daftar pemain yang diincar oleh Bologna asuhan Domenico Tedesco untuk posisi penyerang. Bahkan, jika Thjis Dallinga (yang tidak memenuhi ekspektasi dalam dua musim terakhir) dilepas pada bursa transfer kali ini, klub Rossoblù mungkin akan memutuskan untuk memulai negosiasi guna mendatangkan penyerang Verona tersebut. Harga yang diminta klub Gialloblù untuk melepas pemainnya adalah 10 juta euro.



