Start dengan handicap, lalu lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan: West Ham asuhan Nuno Espirito Santo, setelah degradasi yang mengejutkan musim lalu dan setelah bursa transfer ketika sejumlah pemain berharga tetap bertahan demi langsung mencari jalan kembali ke Premier League, memulai dengan lambat, dengan hasil imbang 2-2 di markas Burnley dan kekalahan kandang mengejutkan di London Stadium, dalam derby melawan Charlton, rival sesama London yang musim lalu bermain di League One, dihukum oleh penalti yang gagal dieksekusi pada menit ke-93 oleh eks Lazio, Castellanos.





KEBANGKITAN BERSAMA BOWEN - Lalu laga Piala Liga, dengan kemenangan 4-0 atas Southampton, mengubah arah laju West Ham, dan terutama membangkitkan Jarrod Bowen, pemain tim nasional Inggris yang beda kelas di Championship, yang setelah itu tidak pernah berhenti. Sejak saat itu lima pertandingan, empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam derby lainnya, di kandang Watford: sembilan poin itu datang melawan Wolverhampton, Derby County, Bolton, dan pesta gol kontra Wrexham, yang digilas 6-0.





PERTAHANAN MASIH HARUS DIBENAHI - Empat belas poin dalam tujuh laga yang berarti posisi kedua di klasemen: hanya WBA yang bisa lebih baik. Kesan yang diberikan West Ham adalah memiliki lini serang yang beda kelas, dengan sudah mencetak 20 gol, tetapi mereka masih harus membenahi lebih dari satu hal di lini belakang, mengingat 9 gol yang sudah kebobolan.





SKUAD SELEVEL PREMIER LEAGUE - Ini berkat skuad terbaik di liga: kapten Mavropanos tetap bertahan, Morato datang di bursa transfer dari Nottingham Forest dan juga diincar klub-klub besar, seperti Milan. Di lini depan, Manor Solomondidatangkan, pemain Israel yang tahun lalu dibawa Paratici ke Fiorentina, sementara kejutan datang dari Divine Mukasa, 19 tahun, produk akademi Manchester City, yang sejauh ini sudah mencetak dua gol.