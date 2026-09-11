Start dengan handicap, lalu empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan: West Ham asuhan Nuno Espirito Santo, setelah degradasi yang mengejutkan musim lalu dan setelah bursa transfer di mana beberapa pemain berharga tetap bertahan demi mencoba segera kembali ke Premier League, memulai dengan lambat, dengan hasil imbang 2-2 di markas Burnley dan kekalahan kandang yang mengejutkan di London Stadium, dalam derby melawan Charlton, rival sesama London yang musim lalu bermain di League One, dihukum oleh penalti yang gagal dieksekusi pada menit ke-93 oleh mantan pemain Lazio, Castellanos.





KEBANGKITAN BERSAMA BOWEN - Lalu laga Piala Liga, dengan kemenangan 4-0 atas Southampton, mengubah arah laju Hammers, dan terutama membangunkan Jarrod Bowen, pemain tim nasional Inggris yang berada di level berbeda di Championship, yang setelah itu tak lagi terbendung. Sejak saat itu empat pertandingan, tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam derby lainnya, di kandang Watford: sembilan poin didapat saat melawan Wolverhampton, Derby County, dan Bolton.





PERTAHANAN MASIH PERLU DIBENAHI - Sebelas poin dalam enam laga yang membawa posisi kedua di klasemen: hanya WBA yang lebih baik, dengan raihan 13 poin. Kesan yang diberikan Hammers adalah memiliki serangan yang berada di level berbeda, dengan уже 14 gol dicetak, tetapi mereka masih harus banyak membenahi lini pertahanan, mengingat sudah 9 gol kebobolan.





SKUAD SELEVEL PREMIER LEAGUE - Itu berkat skuad terbaik di divisi ini: kapten Mavropanos tetap bertahan, Morato datang dari Nottingham Forest pada bursa transfer dan juga diminati klub-klub besar seperti Milan. Di lini depan datang Manor Solomon, pemain Israel yang musim lalu dibawa Paratici ke Fiorentina, sementara kejutannya adalah talenta muda Divine Mukasa, 19 tahun, produk akademi Manchester City, yang sejauh ini sudah mencetak dua gol.