Bournemouth Vs Manchester City, Sergio Aguero Cetak Gol Ke-400

Sergio Aguero menyumbang brace untuk membantu mengeruk kemenangan 3-1 lawan Bournemouth, Minggu (25/8), sekaligus melengkapi torehan 400 gol sepanjang kariernya.

Pemain internasional ini hanya butuh 15 menit untuk membuka skor di Vitality Stadium, dengan menjebol gawang setelah memanfaatkan bola liar di area penalti. Lalu Raheem Sterling menggandakan skor tim tamu sebelum tendangan bebas Harry Wilson mengubah kedudukan menjadi 2-1 di babak pertama.

Namun the Cherries harus mengubur impian mencuri poin dari sang juara bertahan setelah Aguero kembali mengoyak jala lawan dari jarak dekat menyusul kerja sama apik dengan David Silva.

400 - Sergio Agüero has now scored 400 goals for club and country combined, with 235 of those coming for Manchester City. Relentless. pic.twitter.com/GIAmeJOymS