Bournemouth Vs Manchester City - Tembus 50 Assist, Kevin De Bruyne Buat Rekor Baru Di Liga Primer

Bintang Kevin De Bruyne membuat rekor baru di Liga Primer Inggris setelah membantu timnya menang melawan Bournemouth, Minggu (25/8).

De Bruyne memberikan assist untuk gol pembuka Sergio Aguero di menit ke-15 di Vitality Stadium, di mana the Citizens bangkit mengeruk kemenangan setelah kehilangan poin lawan Hotspur pekan lalu.

Pemain internasional Belgia itu kini telah membukukan 50 assist di kompetisi tertinggi sepakbola Inggris, empat di antaranya di tiga pertandingan perdana musim 2019-20. Ia hanya butuh 123 pertandingan untuk City dan untuk mengukir milestone tersebut, yang menjadi rekor baru di Liga Primer.

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251