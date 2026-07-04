Bouadi mencetak rekor Afrika saat menghadapi Kanada

Ayub Bouadi menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bola Afrika, dengan tampil sebagai bagian dari susunan pemain inti Maroko saat menghadapi Kanada, Sabtu malam ini, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat, di mana timnas Maroko berupaya melanjutkan perjalanannya di turnamen ini dan melaju ke babak perempat final, setelah menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, sementara Kanada berhasil mengalahkan timnas Afrika Selatan.

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Dan Bouadi, yang berusia 18 tahun, menjadi pemain Afrika pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan sebelum genap berusia 19 tahun, sebuah pencapaian bersejarah baru yang menambah daftar prestasinya bersama "Singa Atlas".

Gelandang muda ini membuktikan dirinya sebagai salah satu penemuan terbaik timnas Maroko di turnamen ini, dan tetap mempertahankan posisinya di starting line-up hingga saat ini.

Pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Paraguay di babak berikutnya.



