Bouadi menanggapi minat klub-klub besar Eropa untuk merekrutnya

Ayub Bouadi, gelandang tim nasional Maroko, dan klub Prancis Lille, menjadi incaran utama klub-klub besar Eropa, setelah penampilannya yang luar biasa dalam pertandingan Maroko melawan Brasil (1-1) pada putaran pertama Piala Dunia 2026. Hal ini meningkatkan minat klub-klub Inggris dan Eropa terhadap talenta muda berusia 18 tahun tersebut, di saat ia diperkirakan akan menjadi transfer besar berikutnya bagi klub Lille.

Dalam wawancara dengan surat kabar Inggris "The Athletic", Bouadi mengungkapkan kebahagiaannya atas minat beberapa klub terhadapnya, namun ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada Piala Dunia, sambil menyoroti bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik bersama timnas Maroko sebelum memikirkan masa depannya.

Nama pemain berbakat ini dalam beberapa bulan terakhir dikaitkan dengan klub-klub besar di berbagai penjuru Eropa, termasuk Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Real Madrid, di saat Lille berusaha memanfaatkan nilai pasar pemain yang terus meningkat setelah penampilannya yang menonjol di Piala Dunia.

Bouadi menampilkan performa luar biasa dalam pertandingan pertama Maroko melawan Brasil, di mana ia menunjukkan kedewasaan taktis dan kemampuan teknis yang tinggi meskipun usianya masih muda (18 tahun), yang membuatnya menjadi sorotan para pelatih dan pencari bakat Eropa yang melihatnya sebagai salah satu talenta muda terkemuka di dunia sepak bola.