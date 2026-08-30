Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1081779552.jpgANP
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Bosz putuskan soal tempat Geertruida di starting XI PSV

FC Utrecht vs PSV
FC Utrecht
PSV
Eredivisie

PSV akan bertandang ke markas FC Utrecht pada Minggu siang. Peter Bosz belum memberikan debut sebagai starter kepada Lutsharel Geertruida di kubu tim tamu, seperti terlihat dari susunan pemain. Berikut sebelas nama pemain tim Eindhoven tersebut.

Sergiño Dest akan bermain sebagai bek kanan di Utrecht, dengan Mauro Júnior mendapat tempat di starting XI di sisi kiri. Armando Obispo di jantung pertahanan akan didampingi Ryan Flamingo, sehingga Geertruida kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Guus Til, Kodai Sano, dan Noah Fernandez kembali membentuk lini tengah juara bertahan Eredivisie itu saat menghadapi Utrecht. Rekrutan musim panas Sven Mijnans karena itu harus bersabar dan berharap mendapat kesempatan sebagai pemain pengganti.

Ruben van Bommel, yang tampil dalam performa terbaik saat melawan FC Groningen, akan menempati sisi kiri lini depan. Ivan Perisic menjadi pemasok umpan dari kanan, dengan Ricardo Pepi sebagai tumpuan di tim asuhan Bosz.

Susunan pemain FC Utrecht: Barkas; Horemans, Ogidi Nwankwo, Didden; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagre; Alarcón, Min, Cathline 

Eredivisie
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
PSV crest
PSV
PSV

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior; Til, Sano, Fernandez; Van Bommel, Pepi, Perisic.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google