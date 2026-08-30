PSV akan bertandang ke markas FC Utrecht pada Minggu siang. Peter Bosz belum memberikan debut sebagai starter kepada Lutsharel Geertruida di kubu tim tamu, seperti terlihat dari susunan pemain. Berikut sebelas nama pemain tim Eindhoven tersebut.

Sergiño Dest akan bermain sebagai bek kanan di Utrecht, dengan Mauro Júnior mendapat tempat di starting XI di sisi kiri. Armando Obispo di jantung pertahanan akan didampingi Ryan Flamingo, sehingga Geertruida kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Guus Til, Kodai Sano, dan Noah Fernandez kembali membentuk lini tengah juara bertahan Eredivisie itu saat menghadapi Utrecht. Rekrutan musim panas Sven Mijnans karena itu harus bersabar dan berharap mendapat kesempatan sebagai pemain pengganti.

Ruben van Bommel, yang tampil dalam performa terbaik saat melawan FC Groningen, akan menempati sisi kiri lini depan. Ivan Perisic menjadi pemasok umpan dari kanan, dengan Ricardo Pepi sebagai tumpuan di tim asuhan Bosz.

Susunan pemain FC Utrecht: Barkas; Horemans, Ogidi Nwankwo, Didden; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagre; Alarcón, Min, Cathline

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior; Til, Sano, Fernandez; Van Bommel, Pepi, Perisic.