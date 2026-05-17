Bosz mendapat kritikan tajam dari para mantan pemain muda PSV

Kakak beradik Robin dan Jason van Duiven berbagi cerita kepada Sportnieuws.nl mengenai masa mereka di PSV. Kedua penyerang tersebut tidak pernah merasa bahwa Peter Bosz akan memberi mereka kesempatan yang adil di Eindhoven: ''Saya sama sekali tidak merasakan kepercayaan.''

Robin van Duiven mencetak empat belas gol dalam 22 pertandingan di Divisi Keuken Kampioen. Meskipun demikian, pada musim dingin lalu ia pindah ke klub Belgia, Lommel SK. ''Di PSV, saya bisa berkembang dengan sangat baik. Hanya saja, saya tidak pernah mendapat kesempatan di tim utama dan itu memang mengganggu saya,'' kata penyerang yang baru berusia dua puluh tahun itu.

''Saya sama sekali tidak merasa yakin bahwa setelah jeda musim dingin saya akan mendapat kesempatan. Ketika Lommel datang, saya berpikir: saya bisa bermain sepak bola bersama saudara saya dan berangkat ke Spanyol dengan modal yang bagus. Mungkin jika tidak, saya akan menyesal seumur hidup,'' kata penyerang yang jujur ini, yang pernah bermain di PSV.

Jason van Duiven sudah memutuskan pada 2024 untuk meninggalkan Jong PSV sebagai pencetak gol terbanyak demi bergabung dengan Lommel SK. ''Saya memang merasakan banyak kepercayaan dari Ruud van Nistelrooij. Jika dia bertahan lebih lama, saya yakin saya sudah melakukan debut untuk PSV. Secara pribadi, saya masih merasa sangat aneh bahwa kami berdua tidak mendapat kesempatan, padahal kami mencetak lima belas gol sebagai penyerang.''

''Apa lagi yang harus dilakukan seorang penyerang muda selain mencetak gol sesering itu di tim cadangan? Saya merasa ini memalukan bahwa Anda tidak boleh melakukan debut jika mencetak begitu banyak gol,'' katanya dengan nada keras kepada Bosz. ''Jika Anda menunjukkan ini di Jong Ajax, Anda akan masuk starting line-up. Seorang penyerang yang mencetak gol dengan mudah seperti itu, harus selalu diberi kesempatan di tim utama.''

Menurut Jason van Duiven, Bosz salah besar dalam menangani posisi penyerang di PSV. ''Di PSV, ada empat penyerang yang cedera musim ini, lalu dia malah memainkan pemain nomor sepuluh sebagai penyerang… Saya benar-benar tidak mengerti itu.'' Penyerang muda itu mengacu pada keputusan yang konsisten untuk memainkan Guus Til, yang sebenarnya berhasil bagi Bosz dan tim Eindhoven.

Robin van Duiven terutama kecewa karena Bosz tidak pernah jelas mengenai peluangnya di tim juara nasional. ''Saya hanya sempat berbincang sebentar selama pramusim, mengenai performa saya pada periode itu. Kami tidak pernah membicarakan peluang saya di tim utama. PSV akan selalu memiliki tempat di hati saya, tetapi situasi ini memang menyakitkan.''