Bosz langsung pergi begitu ditanya soal jabatan pelatih kepala tim nasional Belanda

Peter Bosz sudah benar-benar muak dengan pertanyaan-pertanyaan seputar jabatan pelatih kepala tim nasional Belanda. Hal itu terlihat pada Sabtu lalu, menjelang pertandingan persahabatan PSV melawan Union Sint-Gillis.

Saat ditanya untuk terakhir kalinya mengenai posisi pelatih tim nasional, Bosz dengan sengaja berjalan pergi, seperti terlihat dalam rekaman ESPN. Dari jarak beberapa meter, pelatih PSV itu meneriakkan sesuatu yang tidak jelas kepada reporter Cristian Willaert.

Willaert kemudian menyinggung bahwa dua minggu lalu Bosz menegaskan bahwa ia tidak bisa berkomentar apa pun mengenai Oranje. Pelatih itu kemudian ditanya apakah situasinya kini sudah berbeda baginya.

“Tidak. Saya sama sekali tidak ingin berkomentar mengenai hal itu,” ulang Bosz, sambil kembali berjalan pergi. Willaert dan beberapa rekan kerjanya tertawa melihat kejadian tersebut, namun pelatih PSV itu jelas tidak.

Bosz memperpanjang kontraknya di PSV awal tahun ini hingga musim panas 2028. Ia sepenuhnya fokus pada juara nasional dan tampaknya tidak tertarik dengan posisi kosong di Oranje.

Sementara itu, spekulasi mengenai pengganti Ronald Koeman semakin marak. Arne Slot dan Michael Reiziger tampaknya menjadi kandidat utama. Erik ten Hag tidak merasa perlu meninggalkan FC Twente demi KNVB.

Koeman mengundurkan diri sebagai pelatih timnas saat Piala Dunia masih berlangsung. Hal ini terjadi tak lama setelah kekalahan dari Maroko melalui adu penalti di babak 16 besar.