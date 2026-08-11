Bosan menunggu Barcelona, Vlahovic pilih klub barunya

Tampaknya kesabaran penyerang asal Serbia, Dusan Vlahovic, dalam menanti sikap Barcelona telah habis, setelah sang pemain untuk waktu yang lama terus menantikan peluang bergabung dengan klub Catalan itu pada bursa transfer musim panas kali ini.

Vlahovic sebelumnya memberikan prioritas kepada Barcelona dalam setiap langkahnya, meski ia memiliki tawaran menggiurkan dari klub Turki, Besiktas. Namun, sikap klub Spanyol yang tidak menganggap sang pemain sebagai prioritas membuatnya berada di hadapan pilihan menentukan terkait masa depannya.

Menurut yang disebutkan situs Turki "Haberler" yang mengutip surat kabar Italia Corriere dello Sport, Besiktas telah mencapai kesepakatan dengan Vlahovic untuk kontrak berdurasi 3 tahun, setelah negosiasi intensif dalam beberapa jam terakhir.

Laporan itu menjelaskan bahwa klub Turki tersebut akan memberikan penyerang Serbia itu gaji tahunan sebesar 8 juta euro, dengan kemungkinan total pendapatan yang diterimanya mencapai 10 juta euro per tahun setelah ditambah insentif dan bonus.

Perkembangan ini muncul setelah Vlahovic sebelumnya meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran Besiktas, yang mencakup lebih dari 5 juta euro sebagai bonus tanda tangan, di samping gaji tahunan sebesar 8 juta euro bersih, di tengah keinginannya untuk menunggu sikap Barcelona.

Perwakilan sang pemain sebelumnya telah menawarkan jasanya kepada Barcelona pada awal bursa transfer, tetapi manajemen klub Catalan itu menjelaskan bahwa penyerang Serbia tersebut bukanlah prioritas bagi mereka, terutama di tengah tuntutan finansialnya yang tinggi, yang mencakup bonus tanda tangan senilai 10 juta euro dan gaji tahunan bersih sebesar 8 juta euro.

Dengan terus tidak adanya langkah menentukan dari Barcelona, tampaknya Vlahovic akhirnya telah mengambil keputusannya, dan kini semakin dekat untuk mengenakan seragam Besiktas, dalam sebuah langkah yang mungkin mengakhiri penantian sang pemain terhadap impian Spanyol-nya.

Besiktas diperkirakan akan menuntaskan prosedur akhir dari kesepakatan ini, setelah mencapai kesepakatan dengan penyerang Serbia tersebut, yang kini berstatus bebas transfer usai kontraknya dengan Juventus berakhir.

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